Các tác giả được vinh danh ‘Vì thế hệ trẻ’

Tác giả Trang Nguyễn là người sáng lập và giám đốc điều hành WildAct - tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn động vật hoang dã và môi trường tại Việt Nam từ năm 2013. Cô từng được vinh danh tại các giải thưởng như: The Women of Future khu vực Đông Nam Á, Chiến binh xanh do Elles Vietnam bình chọn, giải thưởng Quốc tế của quỹ Princess of Girona. Cô là tác giả của Chang hoang dã - Gấu và Chang hoang dã - Voi (hai tác phẩm được nhiều nhà xuất bản lớn trên thế giới mua bản quyền). Ảnh: NVCC.