Các tác giả chung tay ủng hộ trẻ em khó khăn vì Covid-19

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, Nuage Rose, Liêu Hà Trinh, họa sĩ Đỗ Hoàng Tường đã dành nhuận bút của mình để ủng hộ quỹ vaccine hay trẻ em gặp khó khăn do Covid-19.

Thông qua Thành Đoàn và Hội đồng Đội TP.HCM, Nhà xuất bản Trẻ đã trao tặng 100 phần quà và dụng cụ học tập với tổng trị giá 200 triệu đồng cho thiếu nhi trên địa bàn thành phố có hoàn cảnh khó khăn sau đợt dịch Covid-19.

Ngay từ đầu tháng 9, đơn vị này đã tổ chức chuỗi chương trình “Chia sẻ cùng tác giả”. Nhiều cây bút tên tuổi đã cùng tham gia ủng hộ học sinh bằng những hình thức khác nhau. Theo đó, một số tác giả đã góp nhuận bút của mình để ủng hộ hoạt động này.

“Mua một trong số 100 quyển Tôi là Bêtô bản đặc biệt có chữ ký của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và họa sĩ Đỗ Hoàng Tường là bạn đã góp phần hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi do ảnh hưởng của Covid-19”, trích lời kêu gọi của Nhà xuất bản Trẻ.

Ấn bản đặc biệt Tôi là Bêtô của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Ảnh: Thu Huệ.

Chỉ một ngày sau khi phát động trên mạng xã hội, 100 cuốn Tôi là Bêtô bản đặc biệt đã được bán hết. Ngay sau đó, doanh thu từ số sách này được nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và họa sĩ Đỗ Hoàng Tường, phối hợp nhà xuất bản đóng góp vào quỹ hỗ trợ học bổng cho các em nhỏ cơ nhỡ, gia đình neo đơn hoặc có cha mẹ tích cực tham gia lực lượng phòng, chống dịch tại TP.HCM.

Nằm trong chuỗi chương trình “Chia sẻ cùng tác giả”, cây bút Nuage Rose cũng dành toàn bộ nhuận bút của cuốn sách mới phát hành 120 ngày Mây thì thầm với gió để đóng góp vào chương trình thiện nguyện này.

Chia sẻ với Zing, tác giả Nuage Rose cho biết mình không sống bằng nghề viết văn. Chị viết chỉ để thỏa mãn niềm vui và nhu cầu cá nhân nên khi tác phẩm được độc giả yêu thích, đó đã là phần thưởng lớn.

Theo Nuage Rose, khuyến khích độc giả mua sách là chuyện nên làm. Bởi đó là sự công nhận thành quả của quá trình sáng tạo văn hóa, nghệ thuật của người cầm bút. Việc dành tặng thành quả đó cho những hành động hữu ích của cộng đồng là tấm lòng của mỗi tác giả.

Trước đó, nhuận bút và quyền tác giả, Nuage Rose đều dành cho những hiệp hội khuyến khích các em nhỏ yêu thích văn hóa, văn học và nghệ thuật. Khi đại dịch ập đến, chị tâm sự: “Covid-19 hoành hành khắc nghiệt quá. Sao đành lòng khi thấy các em nhỏ - nạn nhân của đại dịch - chịu thiệt thòi, mất mát lớn lao mà không làm gì? Mỗi người đóng góp chút ít sẽ tạo nên tình đoàn kết, chung sống hài hòa”.

Vì lẽ đó, hai năm gần đây, nhuận bút của ấn phẩm Ba áng mây trôi dạt xứ bèo và mới đây nhất là 120 ngày Mây thì thầm với gió, Nuage Rose đều dành toàn bộ để trao tặng cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở TP.HCM.

“Trẻ em là tương lai của đất nước, lại vốn chưa có nhiều lựa chọn trong cuộc sống. Dịch bệnh ập đến, hơn ai hết, các em cần sự quan tâm và yêu thương của cả cộng đồng. Tôi luôn tin vào câu nói ‘Vì lợi ích trăm năm trồng người’, nghĩa là lo cho các em chuyện học hành, giải phóng tinh thần và gạt bỏ mọi vướng mắc, khó khăn”, Nuage Rose nói.

Với chị, đóng góp nhuận bút để ủng hộ các em nhỏ không chỉ đơn thuần là sự hỗ trợ về tiền bạc, mà còn là trao cho các em chút lòng tin vào cuộc sống này.

Tác giả Nuage Rose sử dụng toàn bộ nhuận bút cuốn Ba áng mây trôi dạt xứ bèo và 120 ngày Mây thì thầm với gió để ủng hộ các em nhỏ khó khăn ở TP.HCM. Ảnh: NXB Trẻ.

Cũng là cây bút sống và làm việc tại TP.HCM, hơn ai hết, MC Liêu Hà Trinh hiểu được nỗi khó khăn mà thành phố đang phải trải qua giữa những ngày dịch bệnh. Mới đây, cuốn Giỏ trái cây của cô ra mắt bạn đọc, nói lên những suy tư của người dân thành thị khi đột nhiên phải dừng mọi hoạt động vì lệnh giãn cách.

Tiêu đề cuốn sách thể hiện rõ ý niệm của sự thăm hỏi, nỗi niềm người cầm bút: Mong cầu an lành, sung túc và hy vọng; đồng thời chia sẻ nguồn năng lượng tích cực đến những người xung quanh giữa những ngày “thành phố bệnh”.

Trao đổi với Zing, Liêu Hà Trinh cho biết toàn bộ số tiền nhuận bút của cuốn sách này vừa được cô chuyển khoản ủng hộ quỹ vaccine phòng, chống Covid-19 của TP.HCM. Mỗi cá nhân chỉ cần đóng góp một chút tâm lực, trí lực và sức lực, chúng ta sẽ cùng nhau chiến thắng đại dịch.

“Thông điệp của cuốn sách là bình an. Mà điều quan trọng nhất để giữ được sự bình an lúc này là sức khỏe, cụ thể là vaccine. Toàn thành phố đã gồng mình chống dịch suốt một thời gian dài không mệt mỏi. Tôi cũng chỉ góp được chút ít tâm sức, không đáng bao nhiêu, nhưng mong mọi người có thể tiếp tục chung tay cùng lãnh đạo thành phố bảo vệ sự an lành cho mọi nhà”, nhà văn Liêu Hà Trinh nói thêm.