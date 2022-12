Các sinh vật kỳ lạ trong 'Avatar: The Way of Water'

Gill Mantle,còn được gọi là Txampaysye, xuất hiện dọc các vùng biển của Pandora. Chúng mang hình dạng tựa như loài sứa với cơ thể bán trong suốt với những dải màu phát quang. Loài động vật này là một công cụ hữu ích giúp người dân thủy tộc kéo dài thời gian lặn dưới nước, cung cấp oxy cho họ thông qua liên kết kuru. Xuất hiện trong Avatar: The Way of Water, Gill Mantle được Kiri sử dụng để cứu mẹ con Neytiri và Tuk khỏi cảnh đuối nước khi họ đang mắc kẹt trong con tàu chiến SeaDragon bị chìm. Ảnh: Avatar.