Các 'siêu tỷ phú' Trung Quốc sở hữu 4.000 tỷ USD

Tổng tài sản của giới siêu giàu Trung Quốc ước tính đạt 4.000 tỷ USD, tương đương quy mô của nền kinh tế Đức.

Theo South China Morning Post, sự bùng nổ của thương mại điện tử và công nghệ trong giai đoạn dịch Covid-19 đã thúc đẩy tài sản của các "siêu giàu" Trung Quốc. Bên cạnh đó, hàng loạt công ty niêm yết mới trên sàn chứng khoán giúp nhiều doanh nhân Trung Quốc bước vào hàng ngũ tỷ phú trong thời gian qua.

Theo bảng xếp hạng người giàu Trung Quốc Hurun, nhóm siêu giàu với tài sản 2 tỷ NDT ( 300 triệu USD ) trở lên kiếm thêm tổng cộng 1.500 tỷ USD chỉ trong một năm. Con số này bằng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm nay của nền kinh tế Nga.

Bên cạnh đó, tổng tài sản của nhóm này ước tính đạt 4.000 tỷ USD , bằng quy mô của nền kinh tế Đức - nền kinh tế lớn thứ tư thế giới.

Tổng cộng có 2.303 tỷ phú Trung Quốc lọt vào danh sách siêu giàu với tài sản hơn 300 triệu USD do Hurun công bố. Trong số đó, 878 người là tỷ phú USD, nhiều hơn nước Mỹ có 700 tỷ phú.

Tỷ phú Jack Ma tiếp tục là người giàu nhất Trung Quốc với khối tài sản 58,8 tỷ USD . Ảnh: SCMP.

Ông Rupert Hoogewerf, chủ tịch và trưởng nhóm nghiên cứu báo cáo Hurun cho biết: “Lượng tài sản tăng thêm của giới siêu giàu Trung Quốc tạo ra trong năm nay nhiều hơn tổng 5 năm trước cộng lại. Cấu trúc nền kinh tế thay đổi theo hướng phát triển, chuyển dịch khỏi các lĩnh vực truyền thống như sản xuất hay bất động sản và hướng tới nền kinh tế mới”.

Với danh sách này, tỷ phú Jack Ma và gia đình tiếp tục nắm giữ vị trí người giàu nhất Trung Quốc với khối tài sản 58,8 tỷ USD . Tài sản của ông tăng vọt 45% so với năm ngoái do sự bùng nổ nhu cầu thương mại điện tử và sự phát triển của tập đoàn Alibaba do ông sáng lập.

Nền kinh tế Trung Quốc giảm 6,8% trong quý I/2020, tăng trưởng 3,2% trong quý II và 4,9% trong quý III năm nay. Quỹ Tiền tệ thế giới (IMF) dự đoán Trung Quốc có thể là nền kinh tế phát triển duy nhất ghi nhận tăng tưởng dương trong năm nay, khi đại dịch Covid-19 vẫn chưa được kiểm soát và gây tác động nặng nề đến châu Âu và Mỹ.

Bên cạnh đó, các công ty đổ xô lên sàn chứng khoán trong năm nay góp phần tạo ra nhiều tỷ phú mới tại Trung Quốc đại lục. Tiêu biểu trong nhóm tỷ phú mới này là ông Zhong Shanshan, nhà sáng lập tập đoàn nước đóng chai Nongfu Spring.

Nongfu Spring huy động được 8,35 tỷ đôla Hong Kong ( 1,08 tỷ USD ) trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng tại Hong Kong hồi tháng 9. Đợt IPO thành công cũng mang về cho ông Zhong 53,7 tỷ USD , vượt lên vị trí thứ 3 trong danh sách những người giàu nhất Trung Quốc.

Tập đoàn công nghệ tài chính khổng lồ Ant Group do tỷ phú Jack Ma sáng lập có kế hoạch niêm yết kép ở Hong Kong và Thượng Hải trong thời gian sắp tới. Giới chuyên gia nhận định đợt IPO của Ant Group sẽ phá vỡ kỷ lục huy động được 29,4 USD trong lần IPO của tập đoàn dầu mỏ Saudi Aramco vào tháng 12 năm ngoái.

Nếu như vậy, Ant Group sẽ là startup kỳ lân thu hút được lượng vốn thông qua cổ phiếu trong đợt phát hành lần đầu nhiều nhất từ trước đến này.