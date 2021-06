Các siêu thị TP.HCM phản ứng thế nào khi liên quan ca mắc Covid-19?

Từ khi dịch Covid-19 tái bùng phát lần thứ tư, một số siêu thị và đại siêu thị tại TP.HCM phải tạm ngừng hoạt động để khử khuẩn vì liên quan đến các ca nhiễm.

Từ trưa 29/6, siêu thị MM Mega Market An Phú (TP Thủ Đức) bị phong tỏa để tiến hành công tác điều tra dịch tễ, do có ca nghi mắc Covid-19 làm việc bên trong siêu thị. Trạm Y tế phường An Phú khuyến cáo người dân từng tới siêu thị này từ ngày 14/6 đến nay cần tự theo dõi sức khỏe tại nhà và liên hệ khai báo y tế tại địa phương.

Trước đó, cơ quan chức năng cũng thông báo tìm kiếm người từng đến một siêu thị khác của chuỗi này tại phường Tân Thới Hiệp, quận 12 ngày 20/6.

Chia sẻ với Zing, đại diện MM Mega Market cho biết đã điều chuyển hàng hóa thiết yếu từ siêu thị An Phú về 3 trung tâm còn lại là Hiệp Phú (quận 12), Bình Phú (quận 6) và Hưng Phú (TP Thủ Đức) ngay trong ngày.

Do đó, người dân có thể đến mua sắm tại những điểm bán còn hoạt động hoặc đặt hàng trực tuyến qua điện thoại, website, Zalo của hệ thống. Riêng MM Mega Market An Phú sẽ không nhận đơn hàng trực tuyến và giao hàng trong thời gian tạm thời phong tỏa này.

Hiện tại, các siêu thị trong hệ thống đều áp dụng thông điệp 5K của Chính phủ và khuyến khích khách hàng mua trực tuyến. Đặc biệt, ngày 25/6 vừa qua, tất cả nhân viên siêu thị và khối văn phòng đã được tiêm vaccine mũi đầu tiên.

Nhiều siêu thị, đại siêu thị phải tạm dừng hoạt động vì liên quan đến các ca mắc Covid-19. Ảnh: Phạm Ngôn.

Tương tự, ông Nguyễn Tô Kiều Trinh - Giám đốc vận hành VinMart miền Nam - cũng cho biết đội ngũ hơn 6.500 nhân viên bán hàng tại các vùng tâm dịch, trong đó có TP.HCM, đã được tiêm vaccine phòng Covid-19. Bên cạnh thông điệp 5K, các chuỗi VinMart và VinMart+ còn thiết lập 3 tuyến phòng dịch riêng.

Trong đó, tất cả hàng hóa được kiểm dịch ngặt nghèo trước khi nhập vào hệ thống, nhân viên được trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ với đội ngũ thanh tra nội bộ thường xuyên kiểm tra, còn khách hàng được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang suốt thời gian mua sắm.

Đại diện VinCommerce cũng nhấn mạnh sẽ chủ động tạm đóng cửa các siêu thị trong khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao, có khả năng ảnh hưởng tới sức khỏe của khách hàng và nhân viên hoặc khu vực mà cơ quan chức năng khoanh vùng để hoàn tất việc tiêu độc, khử trùng và chỉ mở cửa trở lại khi đảm bảo không gian mua sắm tuyệt đối an toàn.

"Do phải mở cửa xuyên suốt phục vụ vài trăm nghìn lượt khách mỗi ngày nên các hệ thống bán lẻ dù đã tuân thủ nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch cũng không thể tránh khỏi nguy cơ", đại diện Saigon Co.op thừa nhận.

Theo vị này, ngay khi có ca nghi nhiễm cần truy vết liên quan đến siêu thị, các điểm bán đều chủ động tạm dừng hoạt động và ngay lập tức phối hợp cơ quan chức năng rà soát, đánh giá, xử lý hàng hóa và sau đó khử trùng toàn bộ không gian mua sắm, xét nghiệm nhân viên.

Hàng trăm lao động tại một số đơn vị kinh doanh các mặt hàng thiết yếu ở TP.HCM đã được tiêm vaccine Covid-19 hôm 24/6. Ảnh: Phạm Ngôn.

"Do hoạt động của các siêu thị của chúng tôi ngay từ đầu đã gắn chặt với biện pháp chống dịch của cơ quan y tế nên việc phối hợp xử lý rất nhanh chóng và hiệu quả. Nhân sự phục vụ bán hàng cũng là một trong những đối tượng ưu tiên hàng đầu được tiêm vacine hiện nay", đại diện Saigon Co.op nhấn mạnh.

Khi đạt tất cả điều kiện an toàn, các siêu thị sẽ nhanh chóng hoạt động trở lại nhằm đảm bảo nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Từ đầu đợt dịch, Co.opmart và Co.opXtra là những hệ thống siêu thị đầu tiên tiến hành phân luồng, hướng dẫn khai báo y tế và điều tiết khách hàng ngay từ cổng để tránh tình trạng khách ùn vào siêu thị quá đông, không đảm bảo giãn cách.

Mặc dù vậy, để hạn chế người đến mua trực tiếp, hiện nay các hệ thống bán lẻ đều đẩy mạnh bán hàng thông qua điện thoại, website, ứng dụng di động hoặc các sàn TMĐT, ứng dụng đi chợ hộ.

Với diễn biến dịch bệnh phức tạp ở TP.HCM, từ đầu tháng 6 chính quyền đã yêu cầu tạm dừng hoạt động với nhiều siêu thị, đại siêu thị nhằm phục vụ công tác phun khử khuẩn và điều tra dịch tễ. Cụ thể, các siêu thị Co.opmart Xa Lộ Hà Nội (TP Thủ Đức), Thắng Lợi (quận Tân Phú), Phan Văn Hớn (quận 12), Bình Triệu (TP Thủ Đức), Phú Thọ (quận 11), Cao Thắng (quận 10), Âu Cơ (quận Tân Bình) từng tạm dừng hoạt động vì liên quan đến các ca nghi nhiễm. Tình trạng tương tự cũng diễn ra với một số cửa hàng Co.opFood trên đường Phạm Viết Chánh, Nguyễn Công Trứ (quận Bình Thạnh) và Nguyễn Duy Trinh (TP Thủ Đức). Trong khi đó, chuỗi Big C phải đóng cửa tạm thời một trong những siêu thị lớn nhất là Big C Miền Đông (quận 10). Còn đại siêu thị Emart duy nhất ở quận Gò Vấp cũng có liên quan đến bệnh nhân Covid-19. TP.HCM cũng tìm kiếm người từng đến các cửa hàng Bách Hóa Xanh tại ngã tư đường Trần Thị Cờ và đường Thới An 16 (quận 12), trên đường Bùi Hữu Nghĩa, Nhiêu Tâm (quận 5). Mới đây, một nhân viên bán hàng tại siêu thị VinMart trong trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Thảo Điền (TP Thủ Đức) cũng được phát hiện nghi mắc Covid-19, trong khi một ca nghi nhiễm khác cũng đến mua hàng tại siêu thị VinMart trên đường Huỳnh Văn Nghệ (quận Tân Bình). Các siêu thị sau khi hoàn tất phun khử khuẩn và xét nghiệm cho toàn bộ nhân viên, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn trong công tác phòng, chống dịch thì đã được đón khách trở lại.