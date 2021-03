Các siêu anh hùng Marvel đón nhận biệt danh ra sao trên màn ảnh?

Doctor Strange: Bác sĩ Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) chỉ đơn giản dùng tên thật của mình khi trở thành siêu anh hùng. Song, anh còn mang biệt danh khác - Phù thủy Tối thượng (Sorcerer Supreme) - sau khi thừa hưởng nó từ Ancient One (Tilda Swinton), cũng như sở hữu Con mắt của Agamotto (vốn là Đá Vô cực Thời gian). Mới nhất, WandaVision tiết lộ Scarlet Witch còn mạnh hơn cả Phù thủy Tối thượng. Hai nhân vật dự kiến có màn chạm trán định mệnh trong Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022) sắp tới.