Các siêu anh hùng kỳ quặc từng xuất hiện trên màn ảnh

Inframan: Hãng Shaw Brothers của Hong Kong, nổi tiếng với những bộ phim võ thuật trong thập niên 1970, đã thực hiện một tác phẩm khoa học viễn tưởng nhan đề The Super Inframan (1975). Đây được đánh giá là một trong những phim siêu anh hùng chất lượng cao do châu Á sản xuất. Chỉ trong bốn phút đầu phim, Hong Kong đã hoàn toàn bị phá hủy, núi lở đất rung và nữ quỷ thả tự do cho hàng loạt quái nhân dị thú. Giữa bối cảnh ấy, Inframan - siêu anh hùng với khả năng phóng ra luồng sáng chết cùng võ thuật cao cường - là niềm hy vọng cuối cùng của người dân. Ảnh: Shaw Brothers.