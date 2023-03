Các sếp nữ nghỉ việc

Nhiều nghiên cứu trước đây đã cảnh báo các nhà tuyển dụng và nhà kinh tế về làn sóng phụ nữ bỏ việc hàng loạt khi đại dịch Covid-19 tấn công Mỹ.

Đến cuối năm 2020, tỷ trọng lực lượng lao động của xứ cờ hoa đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1987.

Không ít nữ quản lý cấp cao bị kiệt sức giữa tham vọng nghề nghiệp và cuộc sống cá nhân đang chọn cách rời đi. Một số chuyển sang các vị trí ít đòi hỏi khắt khe hơn hoặc thay đổi ngành, trong khi những người khác từ bỏ khoản lương cao và nghỉ việc.

Tình trạng này tạo ra những vấn đề đáng lo ngại cho nỗ lực kéo dài hàng thập kỷ của Mỹ trong việc định hướng các tập đoàn hàng đầu, theo Bloomberg.

Reshma Saujani, người sáng lập các nhóm hỗ trợ sự tiến bộ của nữ giới bao gồm Girls Who Code, cho biết phụ nữ không còn sẵn sàng cống hiến cho những công ty không hỗ trợ họ trong vai trò làm mẹ.

Sự ra đi của nhóm này với vị trí lãnh đạo được cho là một hồi chuông cảnh tỉnh với các doanh nghiệp Mỹ.

Một cuộc khảo sát năm 2022 do McKinsey & Co. thực hiện cùng với tổ chức LeanIn.Org cho thấy tỷ lệ các sếp nữ rời khỏi nơi làm việc đạt mức cao nhất kể từ khi họ bắt đầu thu thập dữ liệu vào năm 2017.

“Đây là vấn đề cực kỳ nan giải đối với các công ty vì phụ nữ vẫn chưa được bảo vệ đầy đủ. Vì vậy, giờ đây nhiều nơi đang mất đi nguồn nhân sự giỏi”, Rachel Thomas, giám đốc điều hành của LeanIn.Org, nói.

Theo thống kê vào đầu tháng 3/2023 của Chief, một mạng lưới tư nhân gồm các giám đốc điều hành nữ, và Viện Giá trị Kinh doanh của IBM, cơ hội dành cho phái đẹp cũng giảm đi đáng kể, với tỷ lệ nữ giới giữ vai trò phó chủ tịch và chủ tịch cấp cao ít hơn so với trước đại dịch.

Nhiều nữ quản lý cấp cao chấp nhận nghỉ việc vì áp lực dồn nén. Ảnh: New York Times.

Ngoài Sheryl Sandberg, người đã rời vị trí giám đốc điều hành của Meta Platforms Inc. vào năm 2022, danh sách từ chức còn có Susan Wojcicki, CEO của YouTube, một trong những nhà lãnh đạo nổi bật nhất tại Thung lũng Silicon.

Amy Hauk, giám đốc điều hành thương hiệu tại Victoria's Secret & Co., cũng rời đi sau chưa đầy một năm làm việc, trong thời gian đó cô đã đóng góp vào một cuộc tái cấu trúc quy mô lớn.

Trong lĩnh vực chính trị, hai trong số những nữ lãnh đạo quyền lực nhất thế giới, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern và Nicola Sturgeon, Bộ trưởng đầu tiên của Scotland, đã bất ngờ tuyên bố từ chức trong những tuần gần đây.

Cả hai đều đưa ra lý do là kiệt sức.

Vấn đề trở nên nghiêm trọng đến mức Amazon.com Inc. và Goldman Sachs Group Inc. phải mở rộng các chương trình nhằm giữ chân nhân viên và thu hút những người đã nghỉ việc quay trở lại vai trò cấp trung hoặc cấp cao.

Các chuyên gia về thị trường lao động cho biết những nhiệm vụ bổ sung mà nhiều phụ nữ Gen X - sinh từ năm 1965 đến năm 1980 - phải đảm nhận trong thời kỳ đại dịch - đang kéo theo không ít hệ lụy nặng nề.

Tuy nhiên, dữ liệu từ Bộ Lao động Mỹ lại chỉ ra rằng đây là nhóm nhân khẩu học ít có khả năng rời khỏi nơi làm việc trong thời gian dịch bệnh bùng phát.

Khi mới thành lập, Jennie Blumenthal (45 tuổi) đã tập hợp 250 nhân sự gia nhập công ty tư vấn PricewaterhouseCoopers LLP, chuyên giúp các doanh nghiệp trong ngành giải trí và khách sạn đang sụp đổ tái tạo lại.

Công việc mệt mỏi nhưng ít ra cô không phải dành cả tuần trên máy bay và ở khách sạn cách xa các con của mình.

Tuy nhiên, khi cú sốc ban đầu trong cuộc khủng hoảng qua đi và trách nhiệm của cô trở nên nặng nề hơn với doanh số bán hàng, bà mẹ 45 tuổi cảm thấy bị mất kết nối với những việc đang làm.

Thời gian chôn chân ở nhà đã cho Blumenthal cơ hội để suy ngẫm về con đường sự nghiệp. Cô quyết định nghỉ việc vào tháng 10/2022 và bắt đầu kinh doanh các khóa huấn luyện nữ quản lý cấp cao.

Blumenthal cũng đã phỏng vấn 300 giám đốc điều hành đang đối mặt với những thách thức tương tự cho một cuốn sách có tên Corporate Rehab. Trong đó, cô chia sẻ câu chuyện của họ và đưa ra hướng dẫn về cách đánh giá lại về sự lựa chọn việc làm.

“Tôi cảm thấy kiệt sức tột độ. Đó là khoảng thời gian năng lượng được tính theo số giờ khổng lồ. Chính sự mất cân bằng đã giúp tôi nhận ra vấn để của bản thân trong đại dịch”, Blumenthal chia sẻ.

Theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp, số lượng nữ lãnh đạo trong S&P 500 đã tăng 32% trong năm qua. Điều đó đồng nghĩa với việc hiện có tổng cộng 41 người đang quản lý các công ty lớn nhất nước Mỹ, con số tăng so với 31 người của một năm trước.

Còn theo thống kê của Bộ Lao động Mỹ, chỉ có 29,2% giám đốc điều hành là nữ giới vào năm 2022. Tính tất cả vị trí đứng đầu, phụ nữ đang chiếm khoảng 40,5%, giảm nhẹ so với tỷ lệ 40,9% của năm 2021.

Báo cáo vào tháng 10/2022 của LeanIn.Org chỉ ra rằng cứ mỗi nhân sự nữ ở vai trò quản lý cấp cao được thăng chức thì có hai người rời đi.

Căng thẳng và kiệt sức là những nguyên nhân lớn nhất được nêu ra. Hơn một nửa số lao động trong nhóm nhân khẩu học này cho hay họ chịu trách nhiệm hầu hết việc nội trợ trong gia đình và chăm sóc con cái, so với 13% nam giới ở cùng cấp bậc.

