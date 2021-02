Các sao Việt cùng nửa kia đón Valentine

Nhân dịp lễ Tình nhân 2021, Ngô Thanh Vân khoe ảnh chụp một bó hồng. Nữ diễn viên viết: "What a nice surprise. You are the best thing that happened to me in 2021. Let's make the new year full of love. Happy Valentine, mein schatz" (tạm dịch: Một bất ngờ thực sự thú vị. Anh là điều tuyệt vời nhất đến với em trong năm 2021. Hãy biến năm mới này tràn ngập tình yêu. Chúc mừng Valentine, người em yêu). Thời gian qua, cô vướng tin đồn hẹn hò Huy Trần. Thậm chí, Huy Trần cũng về quê Ngô Thanh Vân ăn Tết.