Các sao nam đeo đồng hồ gì tại Oscar 2023

Omega Speedmaster Chronoscope, Cartier Tank Chinoise hay Rolex Daytona Ref. 6263 là một số mẫu đồng hồ được các nam diễn viên lựa chọn khi dự giải Oscar 2023.

Các sao nam tại giải Oscar 2023 lựa chọn những mẫu đồng hồ cao cấp đến từ nhiều thương hiệu đình đám. Ảnh minh họa: Jeff Kravitz.

Omega, hãng đồng hồ danh tiếng Thụy Sĩ, đã để lại nhiều ấn tượng tại Lễ trao giải điện ảnh Oscar 2023. Thiết kế của hãng đều được Brendan Fraser, người đoạt giải "Nam diễn viên chính xuất sắc" và Quan Kế Huy, người đoạt giải "Nam diễn viên phụ xuất sắc", chọn đeo.

Ngoài Omega, giải Oscar 2023 còn xuất hiện nhiều mẫu đồng hồ đến từ nhiều thương hiệu đình đám như Rolex, IWC hay Vacheron Constantin. Dưới đây, Robb Report liệt kê 12 đại diện tiêu biểu nhất được các sao nam lựa chọn.

Quan Kế Huy lựa chọn đồng hồ Omega trong lễ trao giải Oscar 2023. Ảnh: Reuters.

Omega Speedmaster Chronoscope

Quan Kế Huy là người thắng giải "Nam diễn phụ xuất sắc" cho vai diễn trong bộ phim Everything, Everywhere, All at Once.

Trên cổ tay của anh trong sự kiện đặc biệt này là chiếc Omega Globemaster với dây đeo da màu đen để phù hợp với bộ âu phục cổ điển.

Mẫu thiết kế này có phần vỏ bằng thép không gỉ cùng vòng bezel làm từ loại kim loại cứng chống trầy xước. Ngoài ra, các kim và vạch chỉ giờ cũng được phủ dạ quang Super-LumiNova.

Paul Mescal lựa chọn mẫu Cartier Tank thanh lịch. Ảnh: Jordan Strauss/Invision/AP.

Cartier Tank Chinoise

Paul Mescal, người được đề cử "Nam diễn viên chính xuất sắc" cho vai diễn trong bộ phim Aftersun, lựa chọn dòng đồng hồ Tank thanh lịch của Cartier. Cụ thể là chiếc Tank Chinoise. Anh đã phối chiếc đồng hồ này chiếc ghim cài áo kim cương cùng hãng.

Đặc biệt, sản phẩm có phần vỏ được chế tác từ platinum quý hiếm, vật liệu bền bỉ và giá thành cao hơn nhiều so với vàng. Bên cạnh đó, mặt kính sapphire có khả năng chống xước và lóa hiệu quả.

Idris Elba (phải) cùng vợ tại Oscar 2023. Ảnh: Shutterstock.

Gucci High Watchmaking G-Timeless Planetarium

Nam diễn viên đa tài Idris Elba xuất hiện tại giải Oscar 2023 trong bộ âu phục lịch lãm cùng chiếc đồng hồ G-Timeless Planetarium của thương hiệu Gucci. Sản phẩm này được Gucci ra mắt năm 2022 nhân dịp kỷ niệm 50 năm sản xuất đồng hồ.

G-Timeless Planetarium được Idris Elba lựa chọn nổi bật với mặt số đính 12 viên đá quý màu sắc. Bên cạnh đó, bộ máy chiếc đồng hồ này sử dụng có thể dự trữ năng lượng lên đến 70 giờ.

Queslove lựa chọn đồng hồ IWC xanh nổi bật. Ảnh: Jutharat Pinyodoonyachet/The New York Times.

IWC Portugieser Perpetual Calendar Boutique Edition

Questlove, người từng đoạt giải "Phim tài liệu ngắn hay nhất" tại Oscar 2022, xuất hiện tại giải Oscar 2023 để trao giải cho hạng mục "Phim ngắn quay thực xuất sắc".

Anh đã chọn đeo Portugieser Perpetual Calendar Boutique Edition của thương hiệu IWC danh tiếng. Chiếc đồng hồ này thu hút người nhìn với lớp vỏ vàng nổi bật trên mặt số và dây dây đeo xanh dương đậm.

Bên cạnh đó, sản phẩm còn sở hữu bốn mặt số phụ hiển thị ngày, tháng, thứ trong tuần và lịch âm.

Andrew Garfield ưa chuộng đồng hồ của hãng Omega. Ảnh: WireImage.

Omega DeVille Tresor

Có thể nói Andrew Garfield là người hâm mộ của Omega khi thường xuyên đeo đồng hồ của hãng dự các sự kiện thảm đỏ. Theo đó, giải Oscar 2023 cũng không ngoại lệ.

Cụ thể, nam diễn viên lựa Omega DeVille Tresor để phối cùng bộ tuxedo hai hàng cúc thanh lịch. Chiếc đồng hồ này được chế tác từ vàng Sedna 18K - hợp kim vàng độc quyền của hãng.

Không chỉ mang đầy đủ các đặc tính tiêu chuẩn của loại vàng 18K truyền thống, Sedna 18K còn có khả năng chống phai màu và duy trì bóng cao tốt. Thành phần độc đáo bao gồm đồng và paladi của loại vàng này còn giúp giữ màu sắc và độ bền bỉ cao.

Riz Ahmed lựa chọn Patrimony Retrograde Day-Date tối giản. Ảnh: Jutharat Pinyodoonyachet/The New York Times.

Vacheron Constantin Patrimony Retrograde Day-Date

Nam diễn viên Riz Ahmed, một trong những người công bố giải Oscar 2023, đã chọn đeo Patrimony Retrograde Day-Date, một trong những chiếc đồng hồ hấp dẫn nhất của Vacheron Constantin.

Anh kết hợp chiếc đồng hồ độc đáo này với kiểu áo sơ mi có phần cổ to bản. Tất thảy tạo nên một diện mạo đậm chất thập niên 70.

Patrimony Retrograde Day-Date đặc biệt ở mặt số thể hiện cả ngày và thứ trong tuần. Chúng được thiết kế vòng theo nửa chiều kim đồng hồ, thuận tiện cho người xem.

Mark Consuelos đeo chiếc đồng hồ Daytona nổi tiếng của Rolex. Ảnh: @instasuelos.

Rolex Daytona Ref. 6263

Mark Consuelos đã đến dự lễ trao giải Oscar 2023 cùng vợ mình là Kelly Ripa. Consuelos. Anh lựa chọn chiếc “Paul Newman” Daytona trứ danh của thương hiệu Rolex. Phiên bản của anh có mặt số chính màu bạc cùng ba mặt số phụ màu đen. Đây khả năng cao là chiếc Rolex Daytona Ref. 6263.

Thực tế, mẫu thiết kế này sở hữu một lịch sử phát triển khá đặc biệt. Chúng từng rất ế ẩm và bị ngừng sản xuất một thời gian.

Tuy nhiên, khi được Paul Newman, ngôi sao nổi tiếng tại Hollywood, sử dụng, Daytona được săn lùng gắt gao hơn bao giờ hết.

Lenny Kravitz đeo đồng hồ của nhà sản xuất đồng hồ cao cấp của Thụy Sĩ Jaeger-LeCoultre. Ảnh: Pinyodoonyachet/The New York Times.

Jaeger-LeCoultre Reverso Duoface

Lenny Kravitz, huyền thoại nhạc rock, là người biểu diễn In Memoriam, phân đoạn tưởng nhớ những diễn viên đã qua đời kể từ buổi lễ Oscar năm ngoái.

Reverso Duoface của thương hiệu Jaeger-LeCoultre là mẫu đồng hồ được nam ca sĩ lựa chọn dự sự kiện này.

The Rock kết hợp đồng hồ TAG Heuer cùng áo vest hồng bóng. Ảnh: Dwayne The Rock Johnson.

TAG Heuer Aquaracer

The Rock hay Dwayne Johnson tạo nên bộ trang phục ấn tượng khi phối áo vest hồng với chiếc đồng hồ Aquaracer của thương hiệu TAG Heuer.

Sản phẩm sở hữu mặt số xanh dương đậm nổi bật trên lớp vỏ làm từ thép không gỉ. Các chi tiết như vạch chỉ số hay kim chỉ thời gian đều to khá to bản đem lại vẻ ngoài thể thao, mạnh mẽ cho người đeo.

Harry Sum Jr. đeo trên tay mẫu đồng hồ Omega mặt số độc đáo. Ảnh: Storm Santos.

Omega DeVille Prestige

Harry Shum Jr., người đóng vai chính trong bộ phim Everything, Everywhere, All at Once, đã kết hợp chiếc đồng hồ Omega DeVille với bộ tuxedo trắng phóng khoáng.

Sản phẩm này có thiết kế tối giản. Ngoài khả năng chỉ giờ thông thường, người dùng còn có thể xem ngày qua ô vuông nhỏ hướng 6 giờ trên mặt số.