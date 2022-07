Các sân bay ở Mỹ kẹt cứng

Kỳ nghỉ cuối tuần dịp quốc khánh đang khiến các sân bay Mỹ kẹt cứng với lượng khách đông nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu tại nước này vào năm 2020.

Khoảng 2,49 triệu hành khách đã đi qua trạm kiểm soát an ninh tại các sân bay của Mỹ hôm 1/7. Con số này vượt qua kỷ lục 2,46 triệu hành khách được ghi nhận hồi đầu tuần này, AP dẫn số liệu do Cơ quan An ninh Vận tải công bố hôm 2/7.

Số hành khách tăng mạnh cho thấy du khách không lo ngại nhiều về giá vé tăng, sự lan rộng của dịch Covid-19 hay việc chuyến bay bị hoãn và hủy.

Lượng hành khách của ngày 1/7 năm nay đánh dấu mức tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Số lượng hành khách năm nay đi qua các sân bay của Mỹ cũng vượt qua con số 2,35 triệu được ghi nhận tại các trạm kiểm soát an ninh vào thứ sáu trước ngày 4/7 năm 2019.

Các hãng hàng không ở Mỹ đang phải chạy đua để theo kịp với nhu cầu tăng cao của hành khách trong bối cảnh thiếu hụt nhân sự và một loạt các vấn đề dẫn đến hoãn và hủy các chuyến bay.

Các hành khách tại sân bay quốc tế Miami, Mỹ hôm 2/7. Ảnh: AP.

Nhiều hãng hàng không của Mỹ như Delta, Southwest và JetBlue đã cắt giảm các chuyến bay nhằm giảm tình trạng bị hoãn và huỷ chuyến. Đồng thời, họ cũng sử dụng các tàu bay nhiều ghế hơn, chạy đua với nhau để thuê và đào tạo phi công.

Theo trang web theo dõi FlightAware, đã có hơn 6.800 chuyến bay bị hoãn và 587 chuyến bay bị hủy trong ngày 1/7. Sang ngày 2/7, các con số này vẫn ở mức cao với gần 4.000 chuyến bay đã bị hoãn và hơn 600 chuyến bay đã bị hủy tại các sân bay của Mỹ.

Bên cạnh việc chuyến bay bị hoãn và hủy chuyến, du khách còn phải trả giá vé cao hơn do chi phí nhiên liệu tăng cao và các yếu tố lạm phát khác. Đồng thời, nhu cầu du lịch tăng cao buộc các hành khách phải đối mặt với rủi ro nhiễm Covid-19.