Các rapper ra sao sau King of Rap?

Sau King of Rap, một số rapper “thừa thắng xông lên”, trong khi cũng không ít người chọn quay về con đường underground như cũ.

Cùng với Rap Việt, King of Rap là chương trình truyền hình thực tế đã góp phần đưa cộng đồng rap ra ánh sáng vào năm 2020. Từ cuộc thi này, nhiều rapper tên tuổi lần đầu ngồi ghế nóng giờ vàng, và không ít rapper trẻ khác đã nổi tiếng đại chúng, bước một chân vào showbiz.

Song, sau gần nửa năm khép lại mùa một trên sóng truyền hình, thành – bại của các rapper King of Rap có nhiều khác biệt. Một số rapper tận dụng hiệu ứng để tiếp cận thị trường mainstream. Bên cạnh đó, không ít gương mặt im ắng, vắng mặt trên thị trường.

Bước tiến của Đạt Maniac và BigDaddy

Bốn rapper ngồi ghế nóng King of Rap 2020 là Đạt Maniac, BigDaddy, Lil Shady và LK. Trước chương trình này, ngoài BigDaddy, ba gương mặt còn lại đều hoạt động thuần underground, gần như xa lạ với thị trường mainstream (chính thống).

Hậu “ghế nóng”, BigDaddy là huấn luyện viên duy nhất ngay lập tức tiếp tục “cầm cân nảy mực” ở Giọng hát Việt nhí trong phiên bản mới có rap/hip hop. Sau khoảng 3 tháng lên sóng, chương trình này cũng chuẩn bị khép lại. BigDaddy để lại dấu ấn nhất định trong việc đào tạo các giọng ca nhí dù không quá nhiều. Song, về sản phẩm âm nhạc riêng, gần đây nam rapper chưa có bài hát mới. Sáng tác gần nhất của anh là Mê Ly – quà sinh nhật vợ - không lan tỏa như một số bản hit đình đám trước.

Đạt Maniac có bước tiến trong âm nhạc với Thiên hà trước hiên nhà.

Khác với BigDaddy, Đạt Maniac không ngồi ghế nóng chương trình mới nhưng anh thực sự có bước tiến trong âm nhạc với Thiên hà trước hiên nhà. Ở sản phẩm này, Đạt dùng “triplet flow”. Và với kỹ thuật đọc kiểu đãi giọng, rapper tạo ra được những nhịp trễ ấn tượng cho sáng tác của mình.

Anh cũng gây ấn tượng về phần lời trong Thiên hà trước hiên nhà. Trước đây, Đạt Maniac từng bị công kích là viết lời sáo rỗng, không ai hiểu. Nhưng với bản rap gửi gắm thông điệp về môi trường, về cách sống, cách tôn trọng thế giới xung quanh và ước vọng về sự gắn kết đẹp đẽ, Đạt Maniac cho thấy anh sâu sắc theo cách của riêng mình.

Tuy vậy, giới trong nghề vẫn đánh giá Đạt Maniac khó trở thành một rapper thương mại hoặc giải trí. Anh có những riêng biệt về kỹ thuật, phong cách, chiều lòng được dân rap, người hâm mộ lâu năm nhưng vẫn còn xa lạ với khán giả đại chúng. Thiên hà trước hiên nhà là ví dụ như thế.

Trong khi, Lil Shady có hai ca khúc: Nhớ nhà kết hợp với producer K-ICM và Có lẽ anh ta không tốt kết hợp với Ogenus. Tuy nhiên, cả hai sản phẩm đều không thực sự gây chú ý trên thị trường. Trước đó, ở King of Rap, Lil Shady cũng không để lại nhiều ấn tượng cụ thể.

So với các huấn luyện viên khác trong đội hình ghế nóng King of Rap, LK im ắng hơn sau chương trình. Sản phẩm gần nhất của anh là MV Hà Nội xịn. Thực tế bản thu của sáng tác này đã được giới thiệu từ trước. LK không mới hơn so với chính mình trong Hà Nội xịn nhưng anh vẫn chiều lòng được lượng fan lớn, chủ yếu là dân nghe rap lâu năm.

ICD chưa có sản phẩm cá nhân mang dấu ấn riêng sau King of Rap.

Quán quân và dàn thí sinh chưa mạnh mẽ tiếp cận thị trường

King of Rap khép lại mùa một với ngôi vị quán quân dành cho ICD, ba á quân là RichChoi, Tuimi, Pháo. Trong khi Hieuthuhai nhận giải thí sinh được yêu thích nhất.

Gần nửa năm sau King of Rap, quán quân ICD có nhiều thay đổi, đặc biệt trong phong cách thời trang: Sành điệu, trẻ trung và hiện đại so với lần đầu xuất hiện trên truyền hình. ICD cũng xuất hiện ở một số sự kiện, hoạt động quảng cáo. Ngoài ra, anh cũng có một bài hát kết hợp với Thùy Chi và ViruSs.

Tuy nhiên, ICD chưa có sản phẩm cá nhân để lại dấu ấn sau khi trở thành quán quân. Với vị trí của người đứng đầu một cuộc thi, việc chưa có sản phẩm bứt phá, chưa có MV riêng, bản rap mới cũng là điểm đáng tiếc.

Tương tự ICD, RichChoi cũng chưa có sản phẩm mang dấu ấn cá nhân sau cuộc thi trong khi anh luôn được đánh giá là rapper/thí sinh toàn diện bậc nhất King of Rap. Trước chương trình, RichChoi đã là gương mặt thiện chiến của rap battle, anh cũng từng có một số lần gây tranh cãi trong cộng đồng.

Pháo cũng chưa “thừa thắng xông lên” dù cô có vị trí á quân và trước đó Hai phút hơn của nữ rapper từng “làm mưa làm gió” trên thị trường.

So với các á quân, sau King of Rap, Tuimi có MV Bao giờ (When). Nữ rapper kết hợp với hai nam rapper khác là Zuy và Ricky Star. Nhưng thực tế đây là ca khúc đã được cô và các cộng sự thực hiện vào tháng 4/2020, thời điểm diễn ra cách ly xã hội lần một. Do vậy, đây vẫn không được coi là sản phẩm mới đúng nghĩa sau King of Rap.

Tuimi là gương mặt thực lực và cá tính. Cô hiện được dự đoán có thể mang đến những bất ngờ cho thị trường. Tương tự Tuimi, Hieuthuhai cũng nhận được nhiều kỳ vọng trở thành rapper giải trí với những lợi thế về ngoại hình, phong cách. Song, sau King of Rap, anh hoạt động chưa sôi nổi như mong muốn của nhiều khán giả.

RichChoi và Tuimi bước vào thị trường với ngôi vị á quân.

Một thí sinh không có ngôi vị gì ở King of Rap – Right – lại đang chứng tỏ bản thân là gương mặt khá sôi nổi trên thị trường. Nam rapper vừa ra 24K và cũng được một bộ phận khán giả rap đón nhận dù cần cải thiện về chất lượng, kỹ thuật.

Right mới đây cho biết anh còn nhiều sản phẩm ra mắt trong thời gian tới. Nhưng, điều dễ thấy là đối tượng khán giả của Right vẫn đang khu biệt, chưa đại chúng.

Dàn thí sinh của King of Rap 2020 đa dạng về màu sắc nhưng sau chương trình chưa nhiều người thực sự bứt phá. Các rapper trẻ nhìn chung vẫn thiếu những ê-kíp chuyên nghiệp, bao gồm cả về sản xuất, quản lý hình ảnh để có được những bước tiến xa hơn trên con đường hoạt động mainstream.