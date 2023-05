Các rapper như Pháp Kiều ở Rap Việt

Từ Eminem đến Lil Nas X, hip hop có một lịch sử phức tạp liên quan đến việc kỳ thị đồng tính. Rào cản này khiến nhiều rapper LGBT khó được công nhận dù tài năng.

Pháp Kiều đang là cái tên gây chú ý sau tập phát sóng đầu tiên của chương trình Rap Việt mùa 3, tối 27/5.

JustaTee cho biết: "Đây là thí sinh LGBT đầu tiên trong lịch sử Rap Việt được tất cả huấn luyện viên và giám khảo đứng lên ủng hộ như thế này". Còn huấn luyện viên Andree Right Hand nói: "Anh rất bất ngờ khi lần đầu tiên thấy một bạn LGBT rap tốt như vậy".

Không chỉ được đánh giá cao bởi giới chuyên môn, thí sinh này còn nhận được 98% bình chọn của khán giả.

Ở Rap Việt, Pháp Kiều đang được gọi là "rapper LGBT đầu tiên" và đặt kỳ vọng trở thành "người tiên phong". Tương tự, trên khắp thế giới, không có nhiều rapper công khai thuộc cộng đồng LGBT và số lượng người thành công có thể chỉ tính trên đầu ngón tay.

"Mọi người liệu có giận không nếu tôi nghĩ rằng mình có một chút bisexual (Song tính luyến ái)? Tôi hứa đây là lần cuối cùng tôi come out", Lil Nas X chia sẻ trên trang cá nhân hồi tháng 1.

Vào ngày cuối cùng của của Tháng Tự hào năm 2019, chủ nhân bản hit Old Town Road từng công khai là người đồng tính khi chia sẻ đoạn trích ca khúc C7osure cùng biểu tượng cầu vồng.

Lil Nas X là rapper LGBT đầu tiên thắng lớn tại giải Grammy. Những tuyên bố của anh mang đến niềm vui, sự tự hào cho cộng đồng LGBT, nhưng đồng thời cũng làm nổi bật mối quan hệ phức tạp và thường rất khó khăn giữa hip hop và đồng tính luyến ái.

Lịch sử

Kể từ khi ra đời vào những năm 1970, phần lớn hip hop đã trở thành "pháo đài" của sự nam tính. Theo Tiến sĩ Daudi Abe, học giả, tác giả và giáo viên về hip hop ở Seattle (Washington, Mỹ), "sự khắc nghiệt trong cội nguồn của hip hop là không thể phủ nhận".

Ông chỉ ra rằng The Message, bản nhạc rap nổi tiếng được Grandmaster Flash phát hành vào năm 1982, có liên quan đến "undercover fag", một cụm từ mang hàm ý xúc phạm những người đồng tính chưa thể come out.

Trước đó, Sugarhill Gang trong bản hit Rappers Delight năm 1979 của mình, đã gọi một người đàn ông có ngoại hình ẻo lả như "fairy" (cô tiên).

Năm 1988, Eazy E đọc rap về "một faggot (từ xúc phạm người đồng tính nam) mà tôi đã phải làm tổn thương". Trong ca khúc Criminal năm 2000, Eminem tiếp tục rap: "Ghét đồng tính? Câu trả lời là có".

Năm 2005, Kanye West thừa nhận rằng "mọi người trong giới hip hop đều phân biệt đối xử với người đồng tính". Nam rapper kể về việc người em họ đồng tính đã khiến anh phải xem xét lại quan điểm của mình như thế nào.

Kanye West thừa nhận vấn đề kỳ thị đồng tính trong cộng đồng hip hop.

Rapper người Mỹ Erick Sermon từng nói vào năm 2012 rằng đồng tính trong hip hop "giống như một lời nguyền".

Có hai lý do chính khiến Sermon tuyên bố như vậy. Trong đó, lớn nhất là nhiều rapper được nuôi dưỡng ở các cộng đồng từ lâu đã bị gạt ra ngoài lề xã hội với lý do chủng tộc, kinh tế hoặc cả hai, điều này thường khiến cho sự kỳ thị đồng tính trở nên trầm trọng hơn.

Bước ngoặt

Mọi thứ chỉ dần dần thay đổi trong giới hip hop vào năm 2002, khi rapper kiêm diễn viên từng đoạt giải Grammy Common giới thiệu những lời rap đột phá. Trong đoạn cuối của bài Between You, Me And Liberation, nam nghệ sĩ viết: "Làm sao tôi có thể đánh giá anh ấy? Phải chấp nhận anh ấy nếu tôi thực sự yêu. Anh ấy không còn nói ghét mình nữa. Thông qua bản năng tình dục, anh ấy đã giải phóng chính mình".

Bài hát này sau đó được Pitchfork ca ngợi là một trong 50 ca khúc thể hiện niềm tự hào của LGBT, thách thức các định kiến trong nhạc rap.

10 năm sau, Frank Ocean, siêu sao R&B và là cựu thành viên của nhóm nhạc hiphop Odd Future, đã công bố một bức thư trong đó anh tiết lộ rằng mình từng yêu một chàng trai 19 tuổi. "Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, và điều đó thật tuyệt. Tôi không còn bí mật nào cần giữ nữa… Tôi cảm thấy mình là một người tự do", Ocean viết.

Ocean đã được công chúng đón nhận. Chưa đầy một năm sau tiết lộ này, Ocean giành được hai giải Grammy cho album đầu tay Channel Orange.

Frank Ocean tiết lộ mối tình đầu của anh là với đàn ông.

Dù vậy, một số nghệ sĩ như T-Pain cho rằng nếu nhạc rap đang trở nên thân thiện hơn với người đồng tính thì Frank Ocean đáng ra phải có nhiều bài hát hơn.

Quá trình thay đổi có thể diễn ra khá chậm nhưng dường như đủ chắc chắn. Vào năm 2012, nghệ sĩ Azealia Banks có cuộc trò chuyện thẳng thắn về giới tính của mình trên The New York Times, nói với nhà báo rằng mặc dù cô là người song tính nhưng không muốn bị định nghĩa bởi điều đó.

Nghệ sĩ hip hop Macklemore là người tiếp theo tạo nên sự thay đổi. Tiến sĩ Abe lập luận rằng nếu không có đĩa đơn ăn khách Same Love của rapper này vào năm 2013 - một bài rap ca ngợi hành trình vượt qua thử thách của người đồng tính - thì các nghệ sĩ khác sẽ không bao giờ có đủ động lực để viết tiếp câu chuyện.

Các nghệ sĩ đồng tính công khai như Le1f, Mykki Blanco và Big Freedia đã thoải mái hơn khi chia sẻ những thăng trầm cuộc sống trong chính tác phẩm của mình.

Với album Flower Boy năm 2017, Tyler, the Creator đã tạo bước ngoặt đáng kinh ngạc khi rap: "Tôi đã hôn những chàng trai da trắng từ năm 2004".

Ca khúc "Same Love" của Macklemore nói về những khó khăn và sự đấu tranh của người đồng tính.

Đến năm 2017, trong album 4:44, Jay-Z viết về việc mẹ anh tìm thấy hạnh phúc bên một người phụ nữ khác. "Mẹ có 4 đứa con, nhưng mẹ là một người đồng tính nữ".

Tuy nhiên, Jay-Z đang ở vị trí đặc quyền, vì sự giàu có và nổi tiếng có thể giúp anh tự do phát biểu về bất kỳ chủ đề nào mình thích, mà ít bị ảnh hưởng.

Theo quan điểm của Abe, với định kiến ​​vẫn còn tồn tại trong hip hop, câu hỏi liệu những rapper công khai đồng tính ngay từ đầu có thể thành công hay không vẫn còn bỏ ngỏ.

Kevin Abstract, thủ lĩnh của Brockhampton, một trong những ban nhạc hip hop thú vị nhất thế giới trong những năm gần đây, từng nói rằng hậu quả của việc come out là sự ghẻ lạnh mà anh đã phải trải qua.

Nói chuyện với TIME vào tháng 8/2019, Lil Nas X cũng từng lo lắng sẽ mất fan sau khi come out. "Tôi biết những người nghe 'Old Town Road' nhiều nhất và họ không chấp nhận đồng tính luyến ái", anh nói.

Còn Azadê Peşmen, nhà báo và nhà bình luận văn hóa người Đức, tin rằng sự thành công của các rapper LGBT không chỉ phụ thuộc vào bối cảnh hip hop trên khắp thế giới, mà còn bị ảnh hưởng bởi xu hướng của từng quốc gia cụ thể.

"Tôi cảm thấy như ở Brazil thì khác. Họ có những rapper dị tính biểu diễn với các nghệ sĩ đồng tính, có những rapper chuyển giới và cả ban nhạc bao gồm các rapper đồng tính".