Các rạp TP.HCM tuyển thêm nhân viên, chiếu loạt bom tấn từ ngày 19/11

Đại diện của CGV, BHD, Lotte Cinema cho biết họ đã sẵn sàng cho việc đón khách vào ngày 19/11. Nguồn phim phong phú, đa dạng là lợi thế khi nhà rạp tái hoạt động.

Chiều 16/11, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi ký quyết định quy định tạm thời biện pháp "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19". Theo đó, hệ thống rạp chiếu phim trên địa bàn được mở lại ở vùng cấp độ dịch 1, 2, 3.

Sau 6 tháng đóng cửa, việc nhà rạp tái hoạt động từ ngày 19/11 giúp hệ thống rạp lẫn nhà sản xuất phim giải tỏa những khó khăn chồng chất thời gian qua. Đại diện của CGV, BHD, Lotte Cinma, Galaxy nói với Zing hiện họ chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện để đón khách trở lại.

Phấn khởi khi rạp phim mở cửa trở lại

Đón nhận tin TP.HCM cho phép mở rạp phim trở lại, ông Đoàn Thạch Cương, Giám đốc kinh doanh của Lotte Cinema không giấu nổi sự vui mừng, phấn khởi. Ông cho biết hiện nhà rạp đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện về vệ sinh phòng chiếu, danh sách phim cho ngày tái hoạt động.

Từ ngày 19/11, nhà rạp sẽ chiếu 2 bộ phim bom tấn là Black Widow, The Suicide Squad, 2 phim kinh dị gồm The Medium và Dark Spell. Phim Việt duy nhất công chiếu là Thiên thần hộ mệnh của đạo diễn Victor Vũ. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings theo giới thiệu đến khán giả vào ngày 26/11.

"Việc mở cửa rạp phim vào ngày 19/11 gặp nhiều thuận lợi. Chúng tôi có trong tay nguồn phim phong phú, đa dạng, nhiều bom tấn để lôi kéo khán giả quay lại rạp. Ngoài ra, các khán giả trẻ cũng rất mong chờ, nôn nóng để được theo dõi các bom tấn trên màn ảnh rộng sau thời gian dài", ông Đoàn Thạch Cương trao đổi.

Thiên thần hộ mệnh quay lại rạp từ ngày 19/11. Ảnh: Lotte Cinema.

Công tác vệ sinh rạp, khử khuẩn phòng chiếu vẫn đang được doanh nghiệp này tiếp tục triển khai trong vài ngày tới.

Đại diện Lotte Cinema chia sẻ nhà rạp sẽ đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, cơ quan chức năng, nhắc nhở khách hàng đeo khẩu trang, kiểm tra sức khỏe nhân viên thường xuyên.

Về phía CGV, ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc nội dung của CGV, cho hay căn cứ vào quy định “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19" của UBND TP.HCM và bản đồ cấp độ dịch trên địa bàn để mở lại các cụm rạp. Cụ thể, ở vùng có cấp độ 1, rạp chiếu phim sẽ hoạt động tối đa 100% công suất. Ở cấp độ hai hoạt động tối đa 50% công suất và cấp độ 3 là 25%.

Nhà rạp ưu tiên việc đặt mua vé online. Khán giả đến rạp chỉ cần quét QR code, không cần phải vào quầy lấy vé. Điều này sẽ giảm tối đa việc tiếp xúc giữa nhân viên và người đến xem phim.

Tương tự Lotte Cinema, trong ngày đầu mở lại, CGV sẽ công chiếu loạt phim gồm Black Widow, The Suicide Squad, The Medium, Thiên thần hộ mệnh. Thời gian tới, nhà rạp tiếp tục công chiếu các bom tấn mùa hè khác.

Ông Lê Hoàng Minh, Giám đốc marketing của BHD chia sẻ các cụm rạp đã chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án hoạt động để đảm bảo an toàn cho khách hàng, nhân viên. Họ sẵn sàng thực hiện theo đúng những yêu cầu của cơ quan chức năng trong quá trình vận hành.

Khó khăn về nhân sự

Đại diện BHD nhận định khi mở cửa trở lại, bên cạnh những thuận lợi về nguồn phim dồi dào, nhà rạp đối mặt với không ít thách thức. Khó khăn lớn nhất là việc lôi kéo khán giả trở lại rạp sau quãng thời gian ở nhà vì dịch.

“Sau giai đoạn đóng cửa trong thời gian lâu, nhiều phim lớn đã được phát hành trên nền tảng trực tuyến hoặc rò rỉ bản đẹp ở một số web phim lậu. Điều này có thể ảnh hưởng đến việc khán giả đến rạp xem lại. Ngoài ra, khách hàng cũng không còn thói quen chi tiêu nhiều mà sẽ lựa chọn kỹ do thu nhập bị giảm sút. Việc đến rạp xem phim đôi khi sẽ phải cân nhắc, không phải phim nào cũng xem như trước”, ông Lê Hoàng Minh nói.

Rạp phim khử khuẩn để đón khách trở lại. Ảnh: BHD.

Cùng quan điểm, Giám đốc kinh doanh của Lotte Cinema cho hay doanh nghiệp không gặp khó khăn trong việc vận hành theo cấp độ dịch vì đã có sự chuẩn bị từ trước. Tuy nhiên, ở những địa bàn giảm công suất hoạt động đồng nghĩa với việc giảm bớt lượng khách, doanh thu trong trường hợp phim bom tấn thu hút khán giả.

Đại diện CGV nhận định rạp phim khó có thể hồi phục ngay sau thời gian đóng băng dài. Ông Nguyễn Hoàng Hải cho rằng rạp phim chỉ đạt doanh thu 30-40% so với trước dịch.

Thách thức lớn nhất đối với Galaxy là thiếu hụt về mặt nhân sự. Bà Mai Hoa, Tổng giám đốc Galaxy, chia sẻ trong giai đoạn đầu mở cửa, doanh nghiệp phải tuyển mới thêm nhiều nhân sự. Vì thời gian qua, nhiều nhân viên của công ty xin nghỉ việc hoặc về quê chưa trở lại TP.HCM.

Ngoài ra, thời điểm này, giá cả các nguyên vật liệu đầu vào đều tăng cao. Điều này cũng khiến nhà rạp phải đối mặt với khó khăn khi "đội" thêm nhiều chi phí.

Tương tự Galaxy, hệ thống Lotte Cinema cũng đang ráo riết trong việc tuyển dụng nhân sự để đảm bảo đủ lực lượng trong ngày mở cửa trở lại.

“Để có đủ lực lượng phục vụ khách hàng khi mở lại rạp, ngoài nhân viên chính thức, chúng tôi còn phải huy động nhân viên làm bán thời gian. Đa số là các em sinh viên làm thêm. Do đó, cần phải báo trước để họ có sự chuẩn bị và trở lại TP.HCM", ông Thái Dương, Trưởng phòng marketing của Lotte Cinema nói với Zing.