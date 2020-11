Các quốc gia sử dụng Al để chống gian lận thi cử

Tháng 4 vừa qua, do ảnh hưởng của Covid-19, Đại học Quản lý Singapore (SMU) và Học viện Công nghệ Singapore (SIT) tổ chức thi online. Theo The Straits Times, để tránh tình trạng gian lận, trường áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để quản lý sinh viên. Cụ thể, quá trình làm bài được ghi lại bằng webcam. Thuật toán AI sẽ quan sát từng chuyển động mắt để ngăn chặn sinh viên gian lận. Trước khi thi, trình duyệt web trên máy tính sẽ bị khóa, do đó sinh viên sẽ không thể truy cập Internet hoặc chụp màn hình máy tính. Ngoài ra, thí sinh cần gửi trước một đoạn video quay lại vị trí thi để đảm bảo không có tình trạng bất thường xảy ra trong quá trình làm bài. Ảnh: The Straits Times.