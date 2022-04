Các quán nhậu độc đáo cho buổi hẹn cuối tuần

Cuối tuần, bạn có thể rủ bạn bè cùng ăn uống tại các quán nhậu theo kiểu Mỹ, Nhật Bản hoặc Hàn Quốc tại TP.HCM.

Cuối tuần, bạn có thể rủ bạn bè cùng ăn uống tại các quán nhậu theo kiểu Mỹ, Nhật Bản hoặc Hàn Quốc tại TP.HCM.

Không khí náo nhiệt, đồ ăn ngon và thức uống hấp dẫn tại các quán nhậu sẽ là điểm hẹn lý tưởng cùng bạn bè vào cuối tuần. Thay vì ghé quán quen, bạn có thể "đổi gió", thử trải nghiệm văn hóa và ẩm thực của các nước khác như: Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ.

Lifestyle gợi ý bạn ghé đến 3 địa chỉ dưới đây. Chúng đều nằm ở khu vực quận 1, thuận tiện cho việc di chuyển.



Izakaya Ten

Thái Văn Lung, quận 1

Restaurant . Izakaya . 17-3h . 30-700k

Ảnh: @kaiwaii.food

Izakaya là dạng quán rượu bình dân phổ biến tại Nhật Bản, bắt nguồn từ thời Edo. Tại TP.HCM, bạn có thể trải nghiệm ngay văn hóa này ở Izakaya Ten (Thái Văn Lung, quận 1).

Không gian của quán khá nhỏ, có cách bày trí mang đậm phong cách ẩm thực đường phố Nhật Bản. Vào cuối tuần, lượng khách ghé đến rất đông nên không khí bên trong quán ồn ào và náo nhiệt. Nếu không muốn chờ lâu, bạn nên chủ động đặt bàn vào những ngày này.

Menu đồ nhắm và rượu của Izakaya Ten đều rất đa dạng, phù hợp cho những nhóm khách đông. Tuy nhiên, tôi thấy thiết kế thực đơn hơi rối mắt, gây khó khăn với những thực khách mới đến quán lần đầu.

Hương vị các món ăn khá ổn. Tôi đặc biệt ấn tượng với các món xiên nướng với mức giá từ 10.000 đồng/xiên. Bạn có thể kêu lẻ từng xiên hoặc dùng thử set 5 xiên nướng có giá là 80.000 đồng.

Nếu đi theo hội nhóm, bạn có thể chọn lựa combo 7 món, bao gồm set đồ chiên, sashimi cá hồi, trứng cuộn trứng cá, cá trứng chiên giòn,... được chuẩn bị chỉn chu và rất đầy đặn.

Thức uống ở Izakaya Ten có đủ từ rượu truyền thống Nhật dành cho những người có tửu lượng cao, cho đến những ly rượu mơ nhẹ nhàng dành cho phái nữ.



Mildang Saigon - Korean Gastrobar

Sương Nguyệt Ánh, quận 1

Modern pocha . 17h30-Khuya . 25-495k

Ảnh: @dicungthythy

Bạn cùng hội bạn của mình sẽ có một buổi tối cuối tuần sôi động và cuồng nhiệt tại Mildang Saigon - Korean Gastrobar. Mildang theo mô hình quán nhậu Hàn Quốc hiện đại (modern pocha), phục vụ món nhậu fusion và các loại cocktail trong không gian hiện đại.

Quán không quá rộng nhưng được bố trí thông minh, gọn gàng. Bàn ghế được xếp phù hợp cho nhóm từ 4 người trở lên. Khoảng cách giữa các bàn đủ giữ sự riêng tư cần thiết.

Không gian của Mildang được thiết kế trẻ trung, nổi bật, nhiều màu sắc. Menu đồ ăn và đồ uống của quán có khá nhiều lựa chọn.

Cách đặt tên cho các phần ăn nhẹ hay ăn no ở đây cũng rất ấn tượng. Bạn có thể dùng chân gà nướng, da gà chiên giòn, há cảo chiên,... làm món snack ở mục "nhậu vui mồm". Những món ăn no sẽ nằm trong nhóm "chung chạ", "xì xụp" và "cơm no rượu say".

Theo cảm nhận cá nhân, tôi thấy chúng được nêm nếm khá vừa miệng. Tuy nhiên, một phần ăn hơi ít. Nếu đi nhóm đông, bạn cần cân nhắc lại số lượng món cho phù hợp.

Âm nhạc và không khí chính là điểm cộng của Mildang. Ở đây có DJ chơi nhạc tất cả các ngày trong tuần, chủ yếu là các bản hit K-Pop quen thuộc. Bên cạnh đó, nhân viên còn tổ chức các hoạt động tương tác với khách hàng trong quán, tạo bầu không khí vui vẻ.



East West Brewing Co.

Lý Tự Trọng, quận 1

Restaurant . Craft beer . 12-1h . 50-999k

Ảnh: @gocchihcm

East West Brewing Co. nằm trên đường Lý Tự Trọng (quận 1). Đây là đoạn đường một chiều nên bạn cần chú ý để không bị đi quá.

Quán có không gian mở, rộng rãi và thoáng đãng. Thiết kế bên trong đơn giản, các mảng tường lớn được trang trí bằng hình vẽ hoặc câu quote. Ở đây còn là xưởng sản xuất bia thủ công với những thùng ủ men bia và giàn máy móc hiện đại.

East West Brewing Co. sử dụng bàn ghế gỗ cao, không có tựa lưng, kiểu dáng phổ biến của các quán nhậu phong cách Mỹ. Tuy nhiên, tôi thấy chúng không thật sự thoải mái khi ngồi lâu.

Đặc trưng của quán là bia thủ công với 6 vị thuộc dòng familiar favorites và 4 vị thuộc dòng specialty styles. Khi đi theo nhóm đông, bạn có thể lựa chọn set King’s flight với đầy đủ 10 vị bia.

Ngoài ra, East West Brewing Co. còn có menu cocktail, rượu vang và các loại đồ uống không cồn để bạn lựa chọn.

Menu đồ ăn của quán cũng rất đa dạng, có đủ từ món Á đến món Âu. Nếu không muốn gọi món lẻ, bạn cũng có thể gọi theo combo. Một combo sẽ bao gồm cả món khai vị, món chính và bia.

Từ thứ năm đến thứ bảy, quán sẽ mở cửa đến 1h sáng. Không khí càng về đêm sẽ càng sôi động và nhộn nhịp.