Các quán bar ở New York hồi sinh

Nhân viên văn phòng dần quay trở lại, mang theo hy vọng cho các quán bar ở Quảng trường Thời đại, New York, Mỹ sau thời gian dài lao đao vì Covid-19.

Vào buổi chiều đầu tuần giữa tháng 2, Quảng trường Thời đại trông hơi buồn tẻ. Nhìn về phía các tòa nhà văn phòng, có thể đếm được số đèn đang bật nhưng chỉ chiếm phần rất nhỏ, theo Grub Street.

Khoảng 13h30, tình hình kinh doanh bữa trưa ở khu vực có vẻ ảm đạm. Chỉ có 4 người ở John’s Pizza, 3 tại Carmine’s và vài chục bên trong Junior’s.

Với khoảng 20 thực khách, đồng sở hữu nhà hàng Los Tacos No.1 Kyle Cameron cho biết: “Chúng tôi đang làm tốt hơn mong đợi”.

Tuy nhiên, trong tất cả quầy bán xúc xích và bánh mì kẹp thịt, chỉ có một là có khách.

Adam Glenn, chủ sở hữu quán bar Jimmy’s Corner được nhiều người yêu thích, nói: “Có nhiều nguyên do gây ra sự sụt giảm đáng kể trong hoạt động kinh doanh ở đây”.

Lúc 18h30 thứ 5 gần đây, quán tương đối đông đúc nhưng vẫn còn chỗ trống. “Trước Covid-19, nếu tới lúc 18h, bạn thậm chí có thể không qua nổi cửa”, Glenn nói.

Jimmy’s Corner là một trong những quán bar nổi tiếng nhất New York.

Lao đao vì Omicron

Jimmy’s, mở cửa từ năm 1971 và là một trong những quán bar nổi tiếng nhất New York, lại càng gặp khó khăn hơn trong kinh doanh.

Quán bar O’Donoghue’s mở cửa trở lại từ tháng 3 năm ngoái nhưng phải 8 tháng sau, hoạt động kinh doanh mới có chút khởi sắc. Tuy nhiên, biến chủng Omicron dập tắt hy vọng một lần nữa, theo chủ sở hữu Fregal Burke.

“Đêm giao thừa năm nay, mọi người ùa ra xem lễ thả quả cầu và không ai trở lại. Chúng tôi trắng tay trong tháng 1”.

Burke cho biết công việc kinh doanh đã bắt đầu khởi sắc trở lại. Nếu nhân viên văn phòng không trở lại, O’Donoghue sẽ gặp rắc rối lớn vì đây là khách hàng chủ yếu.

Ảnh hưởng của đại dịch đặc biệt nghiêm trọng ở khu vực Quảng trường Thời đại, chủ yếu được biết đến với các hàng quán nhắm đến khách du lịch nhưng cũng phục vụ người dân New York. Giờ đây, chủ của những đơn vị kinh doanh này cho biết họ bắt đầu thấy có nhiều hy vọng hơn nhưng phải vật lộn để thích nghi với sự không ổn định.

Thị trưởng New York Eric Adams gần đây thực hiện chiến dịch nhằm đưa công nhân trở lại văn phòng, dỡ bỏ các hạn chế và chê bai những ai vẫn làm việc từ xa rằng: “Bạn không thể ở nhà trong bộ đồ ngủ cả ngày”.

“Thành phố đã trở nên quá tẻ nhạt. Tôi muốn không khí náo nhiệt quay trở lại”, ông nói tại cuộc họp báo ở Quảng trường Thời đại.

Tấm biển chào mời khách đến quán bar O’Donoghue’s khi hoạt động kinh doanh bắt đầu khởi sắc trở lại.

Có những dấu hiệu ban đầu cho thấy mọi người đang bắt đầu quay trở lại. Tuần trước, The City lưu ý rằng công suất văn phòng ở New York cuối cùng đã tăng trở lại hơn 30%. Lượng người đi tàu điện ngầm trong ngày cũng tăng lên mức cao nhất kể từ giữa tháng 12/2021.

Tuy nhiên, sự vắng mặt của nhân viên văn phòng không phải là điều duy nhất gây hại cho các nhà hàng và quán bar.

Du lịch dự kiến không phục hồi hoàn toàn cho đến năm 2025. Cả sân khấu Broadway và các khách sạn đều chứng kiến doanh thu giảm mạnh trong tháng 12/2021 và tháng 1/2022. Công suất khách sạn ở New York giảm vào giữa tháng 12 năm ngoái, từ 81,5% tổng công suất của tuần kết thúc vào ngày 11/12 xuống còn 62% trong tuần lễ Giáng sinh.

Theo Vijay Dandapani, chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Hiệp hội Khách sạn Thành phố New York, công suất thuê trong tháng 1 cho toàn thành phố là 40% - mức thấp nhất trong vài thập kỷ kể từ năm ngoái. Ông chỉ ra rằng các khách sạn ở khu trung tâm chiếm khoảng 20% khách sạn trên toàn thành phố.

Giữa tháng 1, tổng doanh thu phòng vé của Broadway đã “rơi xuống vực thẳm”, theo The New York Times. Một vài chương trình tạm dừng do liên quan đến Covid-19, số khác thì biến mất vĩnh viễn. Công suất trong suốt tháng 1 và tổng doanh thu của tháng 2 đều tăng nhưng vẫn dưới mức trước đại dịch.

Tia hy vọng

Chủ sở hữu của nhà hàng Sardi, Max Klimacius, cho biết sau gần 2 năm đóng cửa, anh đã mở trở lại vào cuối tháng 12 năm ngoái.

Dù công việc kinh doanh trong tháng 1 vừa qua chỉ bằng một nửa so với năm 2019, Klimacius vẫn tràn đầy hy vọng: “Vào tháng 3-4 tới, có rất nhiều chương trình sẽ được mở màn. Đến lúc đó, tôi hy vọng mọi người sẽ trở lại”.

Lúc 18h thứ 5, Rum House, quán bar phục vụ cocktail nổi tiếng, có khoảng 30 khách. Chủ sở hữu Kenneth McCoy nói rằng vào cuối năm ngoái, mọi thứ đã bắt đầu khởi sắc.

“Chúng tôi gần phục hồi như trước Covid-19 cho đến khi Omicron phá hỏng bữa tiệc. Hai tuần cuối cùng của năm 2021 chúng tôi thật sự điêu đứng”.

Khách hàng tại Prime Catch nhà hàng ở Quảng trường Thời đại, vào tháng 2.

Một lần nữa, có những dấu hiệu tích cực như công suất khách sạn đã tăng lên so với mức trước Omicron. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh ở thành phố vẫn gặp nhiều khó khăn.

“Về cơ bản, mọi thứ đã trở lại như trước Covid-19. Nhưng chi phí của chúng tôi đã tăng lên”, McCoy nói.

Glenn đồng tình: “Tôi nghĩ rằng mọi thứ sẽ khó trở lại 100% như trước đây nhưng hy vọng rằng không quá cách biệt”.

Công việc kinh doanh của anh cũng đang khởi sắc trở lại và tốt hơn mỗi ngày. “Chúng tôi thấy mọi thứ đang đi đúng hướng. Nhưng vẫn còn chặng đường dài phía trước”.