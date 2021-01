Các quái vật kinh điển trên màn bạc có nguồn cảm hứng từ đâu?

Con quái vật trong The Host (2006) dựa trên hình ảnh Steve Buscemi: Con quái vật trong bộ phim của Bong Joon-ho là một sinh vật lưỡng cư đột biến khổng lồ. Nhà làm phim nảy ra ý tưởng thực hiện The Host sau khi đọc bài báo về con cá dị dạng xuất hiện trên sông gần đó. Nói về cảm hứng thiết kế nên nhân vật, ông tiết lộ: “Nó sẽ không được quyến rũ như Hannibal Lecter trong The Silence of the Lambs, mà giống Steve Buscemi ở Fargo. Trên thực tế, cả tôi và họa sĩ thiết kế thường xuyên nghĩ đến Steve Buscemi khi làm việc”. Ảnh: Showbox & A24.