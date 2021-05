Các nước châu Âu tổ chức thi trong mùa dịch thế nào?

Học sinh Hà Lan được phép tham dự kỳ thi do nhà trường tự tổ chức và có thể thi lại nếu thi trượt. Do đó, tỷ lệ sinh viên thi đậu cao gấp 5 lần so với các năm trước. Tuy nhiên, phát ngôn viên của Chính phủ Hà Lan cho rằng học sinh đạt kết quả cao hơn do các em có nhiều thời gian ôn tập trong thời gian cách ly, phòng dịch. Ảnh: Canal Midi.