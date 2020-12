Các NTK lần đầu tham gia Aquafina VIFW mang gì lên sàn diễn?

Trở lại với chủ đề “The Future Is Now” (tạm dịch: Tương lai là hiện tại), Aquafina Vietnam Internation Fashion Week (VIFW) 2020 quy tụ gần 20 nhà thiết kế và thương hiệu thời trang Việt Nam như Adrian Anh Tuấn, Đỗ Long, Hoàng Minh Hà, Lê Long Dũng, Lý Giám Tiền, Nguyễn Tiến Truyển, Minh Châu, Bảo Bảo, Ivan Trần, Thảo Nguyễn, Hoàng Quyên…

Bên cạnh những thương hiệu tên tuổi gắn liền với các mùa, Aquafina VIFW 2020 còn có sự tham gia của những tân binh như NTK Long Nguyễn và NTK Lệ Thu, hứa hẹn mang đến làn gió mới với cảm hứng thiết kế mới lạ và thú vị.

Lần đầu đến với Aquafina VIFW 2020, NTK Long Nguyễn mong muốn thể hiện chất “nữ quyền” qua BST Em ơi, mang đến cho giới mộ điệu góc nhìn khác về vẻ đẹp quyến rũ, gợi cảm bên trong mỗi người phụ nữ, giúp họ hiểu rằng khi tự tin là lúc họ trở thành những bông hoa đẹp nhất.

“Tôi tham dự chương trình không nhằm mục đích phải nổi bật hơn NTK nào, mà vì tôi muốn trao đổi, học hỏi thêm kiến thức, kinh nghiệm cho bản thân, cũng như đem tinh thần nữ quyền về cái đẹp, sự gợi cảm tinh tế của phụ nữ đến gần hơn với khán giả”, NTK Long Nguyễn chia sẻ.

Màu sắc tối giản, chú trọng những đường cut-out tinh tế, không gây phản cảm là điểm nhấn trong những thiết kế lần này được anh trình làng tại Aquafina VIFW 2020. NTK Long Nguyễn cũng bật mí Lý Nhã Kỳ là nàng thơ trong BST lần này của anh.

Cũng lần đầu tham dự Aquafina VIFW, NTK Lệ Thu - người sáng lập thương hiệu thời trang Mr Crazy & Lady Sexy - cho biết BST được cô giới thiệu tại Aquafina VIFW năm nay lấy cảm hứng từ những chuyến đi ở vùng đồng quê Luberon miền nam nước Pháp. Chú trọng vào kỹ thuật cắt, đường may và kiểu dáng, những trang phục ready-to-wear lần này mang đến vẻ đẹp thanh lịch, phóng khoáng nhưng cũng không kém phần cuốn hút và quyến rũ.

“Bất cứ phụ nữ nào cũng có thể là một lady sexy (người phụ nữ quyến rũ) thú vị, độc lập, tự tin, can đảm, phiêu lưu và có gout vì biết chọn cho mình trang phục phù hợp để đẹp mọi lúc mọi nơi”, NTK Lệ Thu chia sẻ về thông điệp cô muốn gửi gắm qua BST.

Không chỉ là sân chơi dành riêng cho những NTK tên tuổi, Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam còn là cơ hội để những tài năng sinh viên thiết kế trẻ từ các đơn vị đào tạo chuyên ngành thời trang uy tín, trình làng những BST sau nhiều tháng ngày ấp ủ, tâm huyết.

Đến với chương trình năm nay, NTK trẻ Hoàng Duy - Học viện Thời trang London - muốn thể hiện cái nhìn lạc quan về tương lai của thời trang bền vững qua những chất liệu và kỹ thuật anh sử dụng trong BST. Các thiết kế chọn tông vàng, xanh lam làm chủ đạo, họa tiết in lấy cảm hứng từ ngọn núi Everest mang đến sức sống mạnh mẽ và kiên cường.

Trong khi đó, NTK Võ Hoàng Long - Đại học Kiến trúc TP.HCM - lại mong muốn truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường qua BST Deepwater horizon. BST lấy cảm hứng từ sự cố nổ giàn khoan ở vịnh Mexico - Mỹ theo phong cách thời trang giải cấu (deconstruction fashion). Trước đó trong buổi họp báo Aquafina VIFW 2020, NTK đã trình làng 2 look trang phục trong BST này. Các trang phục mang màu sắc chủ đạo đỏ đen, được xử lý dập ly và 3D tỉ mỉ.

Ngoài Hoàng Duy và Võ Hoàng Long, Nguyễn Tùng Chinh - Đại học Quốc tế Hồng Bàng - là đại diện tiếp theo nằm trong nhóm sinh viên tài năng tham gia chương trình năm nay. Tùng Chinh cho biết Aquafina VIFW 2020 là dịp để các NTK trẻ của Việt Nam nói chung và cá nhân anh nói riêng có cơ hội khẳng định tài năng tại một sàn diễn thời trang chuyên nghiệp. Anh cũng tin đây sẽ là nơi tạo bệ phóng cho sự phát triển của bản thân trong tương lai.

Hai look trang phục nằm trong BST của các NTK Võ Hoàng Long (trái) và Nguyễn Tùng Chinh (phải) tại họp báo Aquafina VIFW 2020.

Có thể thấy, dù là các tên tuổi lớn trong ngành thời trang hay những NTK trẻ lần đầu tham gia, các BST năm nay đều thể hiện đúng chủ đề “The Future Is Now”, khẳng định tương lai của ngành thời trang, giúp Việt Nam nâng cao vị thế trên bản đồ thời trang thế giới. Tuy có sự khác biệt trong cảm hứng, màu sắc và họa tiết, các trang phục đều đại diện cho những cá tính thời trang - mạnh mẽ ấn tượng, mềm mại tinh tế và bay bổng ngẫu hứng.

