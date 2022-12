Các nhóm nhạc nữ trở thành xu hướng của Kpop 2022

Khoảng thời gian 2009-2010 là thời kỳ đỉnh cao của các nhóm nhạc nam Kpop, song hiện nay, các nhóm nữ đang dần chinh phục khán giả.

Theo tờ Korea Joongang Daily, 2022 là năm của các nữ thần tượng Kpop với không ít nhóm nhạc được ra mắt như Kep1er, H1-KEY, Rocking Doll, NMIXX, ILY:1, Le Sserafim, CLASS:y, Lapillus, Iris và NewJeans… Không chỉ có doanh số bán album cao, nhiều bài hát của họ cũng trở thành bản hit được công chúng biết đến rộng rãi.

Thành công của các nhóm nhạc nữ

Le Sserafim cùng NewJeans là hai nhóm nhạc nữ bán được hơn 300.000 bản EP đầu tay trong tuần đầu phát hành. Con số 200.000 và 100.000 lần lượt là thành tích của nhóm NMIXX và CLASS:y. EP thứ hai có tên Antifragile của Le Sserafim hiện bán được hơn 560.000 bản và xếp thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước cũng như toàn cầu.

Bắt đầu từ năm nay, ban tổ chức lễ trao giải Melon Music Awards (MMA) gộp hạng mục Tân binh nữ xuất sắc và Tân binh nam xuất sắc thành Nghệ sĩ mới xuất sắc. Melon không tiết lộ lý do đưa ra quyết định này, song khán giả cho rằng nguyên nhân là các nhóm nhạc nam mới chưa đủ điều kiện nhận giải.

Cuối cùng, hai nhóm nhạc NewJeans và IVE chiến thắng hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc của MMA 2022. Cũng trong lễ trao giải này, IVE mang về 3 giải thưởng Ca khúc của năm, Nhóm nhạc nữ xuất sắc và Top 10 nghệ sĩ. Bên cạnh đó, nhóm nhạc nữ nhà Starship được vinh danh ở hạng mục Daesang Bài hát của năm, Nghệ sĩ mới xuất sắc và Nhóm nhạc nữ trình diễn vũ đạo xuất sắc trong lễ trao giải MAMA 2022.

Các nhóm nhạc nữ thu hút sự chú ý của công chúng. Ảnh: Soompi, Korea Joongang Daily.

Theo Korea Joongang Daily, các nhóm nhạc nữ thế hệ mới thành công nhờ có fandom đông đảo. Một số thành viên được biết tới từ trước do từng gia nhập các nhóm nhạc dự án của chương trình sống còn.

Ví dụ, Miyawaki Sakura và Kim Chae Won của nhóm Le Sserafim từng là thành viên của IZ*ONE - nhóm nhạc nữ cũ được ra mắt sau chương trình Produce 48, hoạt động 2018-2021. 3 năm hoạt động cùng IZ*ONE giúp hai thành viên nhóm Le Sserafim xây dựng cộng đồng người hâm mộ vững mạnh. Ngoài ra, việc các nhóm nhạc nữ giành được nhiều hợp đồng quảng cáo cũng giúp công chúng biết tới họ nhiều hơn.

Giáo sư Lee Hye Jin của trường Báo chí và Truyền thông USC Annenberg cho rằng màn thể hiện gần đây của những nghệ sĩ thế hệ mới Kpop đang phá vỡ định kiến nhóm nữ bị lấn át ở Kpop. Các ca khúc của họ không quá cầu kỳ, phức tạp, hầu hết đều thuộc thể loại pop hay R&B nhẹ nhàng, vui tươi, phù hợp mọi đối tượng khán giả.

Sự lu mờ của các nhóm nhạc nam

Tờ Korea Joongang Daily cho biết tình trạng thiếu các nhóm nhạc nam ấn tượng đã diễn ra trong nhiều năm. Trong số các nhóm nam ra mắt hai năm gần đây, Omega X là cái tên thành công nhất về mặt thương mại. Album dài đầu tiên Story Written in Music của nhóm bán được tổng cộng hơn 100.000 bản. Tuy nhiên, không một bài hát nào lọt bảng xếp hạng âm nhạc trong nước. Sau khi tuyên bố chống lại công ty quản lý với lý do bị bạo hành trong thời gian dài, nhóm hiện đối mặt tương lai bấp bênh.

Truyền thông Hàn cũng chỉ ra hoạt động của các nhóm nhạc nam ra mắt từ năm 2020 chưa đủ phổ biến để công chúng nhận diện. Ngay cả những thần tượng ra mắt trong công ty quản lý lớn cũng không quen thuộc với khán giả, dù cho có fandom lớn và doanh số bán CD cao.

Trường hợp điển hình là NCT 127 thuộc công ty giải trí SM Entertainment. Album 2 Baddies của nhóm bán được hơn 1.5 triệu bản trong tuần đầu tiên, xếp vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Billboard 200 - thống kê doanh số bán đĩa CD tại Mỹ. Tuy nhiên, ca khúc chủ đề của album chưa bao giờ lọt top 100 hàng tuần hoặc hàng tháng trên bảng xếp hạng Melon của Hàn Quốc.

Thành tích của các nhóm nhạc nam thế hệ mới chưa thực sự gây ấn tượng. Ảnh: Insight.

Trong top 100 Melon của tháng 11, bài hát có thứ hạng cao nhất của nhóm nhạc nam là Still Life của Big Bang - nhóm nhạc nam ra mắt năm 2006, đứng vị trí 49. Ngoài ra, hai ca khúc Dynamite và Yet to Come của BTS - nhóm nhạc nam thuộc thế hệ đầu Gen 3 - lần lượt giữ vị trí 54 và 84 trên bảng xếp hạng. Điều này cho thấy các nhóm nhạc nam thế hệ mới chưa thật sự tạo được chỗ đứng.

Các nhà phê bình âm nhạc Hàn Quốc nhận định âm nhạc của các nhóm tân binh nam đang quá khó hiểu. Nhà phê bình nhạc pop Kim Do Heon nói: “Rất khó để hiểu được ý nghĩa ẩn sau lời bài hát hoặc nội dung MV của họ, trừ khi bạn là người hâm mộ”. Kim Hong Ki, người sáng lập công ty âm nhạc Space Oddity, cho biết: “Khi cộng đồng người hâm mộ Kpop trong nước có xu hướng ủng hộ các nhóm nhạc nữ, nhiều nhóm nhạc nam Kpop chuyển sang thực hiện các chuyến lưu diễn nước ngoài”.

“Thành tích kém cỏi của các nhóm nhạc nam tân binh trong năm nay cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt trong ngành công nghiệp Kpop. Bên cạnh đó, tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm cũng khiến nhiều nhóm nhạc nam đến từ các công ty nhỏ gặp khó khăn”, ông nói thêm.

Trong thời gian tới, các nhóm nhạc nữ có lẽ vẫn là một xu hướng của ngành công nghiệp Kpop. Lý do là họ đã xây dựng được cộng đồng fandom ổn định cũng như có độ nhận diện tốt. Từ đó có thể thỏa sức thử nghiệm các phong cách đa dạng, tiếp cận nhiều tệp khán giả. Trái lại, các nhóm nhạc nam vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn nếu tiếp tục phát triển theo chiến lược hiện tại.