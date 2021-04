Các nhân vật Marvel trên màn ảnh không thuộc sở hữu của Disney

Trong MCU, Spider-Man xuất hiện từ Captain America: Civil War (2016) và sắp sửa có phim riêng thứ ba mang tên Spider-Man: No Way Home. Nhiều nguồn tin cho biết do tác phẩm khai thác đề tài đa vũ trụ, phiên bản Người Nhện của Tobey Maguire và Garfield cũng sẽ xuất hiện trong phim. Ngoài ra, Sony đang phát triển hậu truyện cho Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018) - phim hoạt hình về Người Nhện từng giành giải Oscar.