Các nhà văn viết truyện kinh dị có sợ chính cuốn sách của mình?

Henry James (1843 - 1916) là một trong những nhà văn sáng lập và dẫn đầu trường phái hiện thực trong văn hư cấu. The Turn of The Screw là một trong những truyện ma nổi tiếng nhất của Henry James, ra đời cách đây hơn 100 năm và vừa được dịch sang tiếng Việt với tựa đề Chuyện ma ám ở Trang viên Bly. Ảnh: National Portrait Gallery London.