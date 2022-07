Các nhà văn nổi tiếng thế giới chia sẻ ‘gu’ đọc sách cho mùa hè

Nhà văn Bernardine Evaristo chia sẻ cuốn More Fiya: A new collection of Black Bristish Poetry được Kayo Chingonvi biên tập. Trong tuyển tập thơ đặc biệt này, nhà thơ, biên tập viên kiêm DJ Kayo Chingonyi đã tuyển chọn tác phẩm của nhà thơ da màu ở nhiều thế hệ khác nhau với mục tiêu gửi tới độc giả những giọng thơ tinh tế và góc nhìn đa dạng. Tất cả có thể chạm tới tâm khảm của công chúng và giúp tác phẩm này lưu lại được nhiều ấn tượng với họ.