Các nhà văn làm nghề gì trước khi nổi tiếng?

Câu 5: Công việc của Margaret Mitchell trước khi trở thành nhà văn? Bác sĩ

Luật sư

Giảng viên

Phóng viên Margaret Mitchell (1900-1949) sinh ra trong một gia đình trí thức tại Atlanta. Cha bà là chủ tịch Hội sử học Atlanta. Năm 1922, bà kết hôn với Berrien Kinnard Upshaw và làm phóng viên cho tờ Atlanta Journal với bút danh Peggy Mitchell. Từ năm 1922 tới 1926, Mitchell viết tiểu sử về một số vị tướng quan trọng của Georgia trong cuộc nội chiến. Một số học giả cho rằng việc nghiên cứu tiểu sử về những người này đã thúc đẩy bà viết nên quyển Cuốn theo chiều gió (Gone with the wind).