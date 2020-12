Các ngôi sao đổ lỗi cho bạn diễn về thất bại của bộ phim

Amy Hill: The Cat in the Hat (2003) đánh dấu sự xuống dốc trong sự nghiệp của Mike Myers với kinh phí thừa thãi nhưng nhận trái đắng tại phòng vé, bị chỉ trích hết lời với không ít đề cử Mâm xôi vàng. Dù rất tài năng, Myers cũng nổi tiếng là khó chiều. Năm 2016, Amy Hill đã kể lại trải nghiệm ác mộng khi hợp tác với anh trong dự án kể trên: “Tôi có mặt tại phim trường từ sớm, và tất cả phải chờ Myers đến. Anh ta sai phụ tá trang hoàng xe nghỉ, bao phủ bằng lều bạt vì không muốn ai nhìn thấy mình… Tôi nghĩ Myers không làm quen với ai, chỉ tiếp xúc với nhân viên riêng. Có một người chuyên giữ hộp kẹo sôcôla cho anh ta, và chạy đến đưa cho Myers mỗi khi anh ta cần. Anh ta chẳng khác nào một diva và có lẽ cần được tư vấn tâm lý.”