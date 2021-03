Các nghệ sĩ có thể hy sinh tới đâu vì vai diễn?

Debbie Reynolds nhảy tới khi chân ứa máu trên phim trường Singin’ in the Rain (1952): Nữ diễn viên Debbie Reynolds từng ví von: “Quay Singin’ in the Rain và sinh con là hai việc khó khăn nhất tôi từng làm trong đời”. Trên phim trường tác phẩm kinh điển, bà đã mất 15 tiếng đồng hồ để ghi hình màn ca hát kết hợp vũ đạo cho bài Good Morning trứ danh. Sau khi hoàn thành cảnh quay, đôi chân minh tinh đã bị thương rớm máu. Ảnh: Lowes, Inc.