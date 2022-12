Các ngân hàng Phố Wall 'điêu đứng' vì khoản thưởng cuối năm

Lãi suất tăng cùng những lo ngại về suy thoái kinh tế khiến doanh thu của nhiều ngân hàng đầu tư bị giảm sút, đồng nghĩa với việc số tiền thưởng cuối năm cũng thấp hơn mọi khi.

Các ngân hàng đầu tư đang có doanh thu không khả quan trong năm 2022. Ảnh: Bloomberg.

Theo The New York Times, thưởng cuối năm là một trong những sự kiện được mong đợi nhất ở Phố Wall. Tuy nhiên, số tiền thưởng năm nay dự kiến ​​sẽ giảm tới 50% so với năm 2022.

Nguyên nhân xuất phát từ việc nhiều ngân hàng đầu tư có doanh thu đi xuống sau khi các hoạt động kinh doanh, bao gồm cho vay, tư vấn mua bán và sáp nhập, bị sụt giảm nghiêm trọng. Với nguy cơ một cuộc suy thoái có thể xảy ra vào năm tới, tình hình ngày càng trở nên bi quan hơn.

Tiền thưởng không còn hậu hĩnh

Trong một cuộc họp gần đây, ông David Solomon, Giám đốc điều hành của Goldman Sachs, đã nói các nhân viên của mình chuẩn bị tinh thần cho việc tiền thưởng bị giảm mạnh, suy thoái kinh tế có thể xảy ra và hoạt động ngân hàng tiếp tục chậm lại đến nửa cuối năm 2023.

Hai giám đốc điều hành hàng đầu tại Jefferies Group, một ngân hàng đầu tư khác, đã cảnh báo nhân viên về việc giảm tiền thưởng cuối năm.

“Đây sẽ là một mùa thưởng cuối năm khó khăn tại Jefferies, mọi đơn vị trong ngành đều có tình trạng chung như vậy”, ông Richard Handler, Giám đốc điều hành của ngân hàng Jefferies Group, cho biết.

Tiền thưởng từ lâu đã là một mục tiêu hấp dẫn khi làm việc ở Phố Wall. Việc nhân viên nhận được khoản thưởng lớn là sự khẳng định về hiệu suất công việc tốt. Ngược lại, nếu như tiền thưởng quá thấp, đây sẽ là một tín hiệu để nhân viên tìm việc ở nơi khác.

Khoản tiền thưởng của các nhân viên ngân hàng Phố Wall sẽ bị cắt giảm so với năm ngoái. Ảnh: Reuters.

Mức lương cơ bản cho các nhân viên ngân hàng cấp cao có thể dao động từ hàng trăm nghìn đến hàng triệu USD. Số tiền thưởng có thể gấp đôi hoặc gấp ba lần mức lương cơ bản. Để so sánh, thu nhập hộ gia đình trung bình của Mỹ vào năm ngoái là 70.784 USD .

Tổng số tiền thưởng cuối năm dành cho nhân viên tại các ngân hàng đầu tư như Goldman Sachs và Morgan Stanley sẽ tăng hoặc giảm cùng với hoạt động kinh doanh. Điều đó đồng nghĩa với việc ngay cả những nhân viên giỏi nhất cũng có thể nhận về số tiền thưởng thấp hơn trong một năm tồi tệ.

Về cơ bản, năm 2022 không phải là một năm với nhiều thông tin tích cực. Hoạt động kinh doanh chính của các ngân hàng đầu tư, bao gồm sáp nhập, mua lại, chào bán chứng khoán lần đầu tiên ra công chúng (IPO) và cho vay, đã bị ảnh hưởng do lãi suất tăng và những lo ngại về suy thoái kinh tế. Hai yếu tố trên đã ngăn nhiều công ty thực hiện các bước đi táo bạo.

Theo số liệu từ Công ty Dealogic, doanh thu của các ngân hàng đầu tư tại Mỹ dự kiến ​​​​sẽ giảm hơn 50% so với năm ngoái, xuống còn gần 35 tỷ USD cho đến giữa tháng 12. Đây là một sự tương phản rõ rệt với năm 2021. Trước đó, các ngân hàng đầu tư tại Mỹ đã thu về gần 71 tỷ USD trong năm ngoái.

Rất ít chuyên gia kỳ vọng doanh thu ngân hàng đầu tư sẽ phục hồi mạnh mẽ vào năm 2023. Vì vậy, việc cắt giảm tiền thưởng là biện pháp cần thiết để các ngân hàng kiềm chế chi phí, nhất là khi khoản thưởng cuối năm thường là một trong những khoản chi lớn nhất của Phố Wall.

Tổng tiền thưởng tại một số ngân hàng lớn nhất Phố Wall, gồm Goldman, JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America, Morgan Stanley và Barclays, dự kiến ​​sẽ giảm 30-50% so với năm ngoái.

Không còn cảnh “vung tay quá trán”

Ông Juan Fernandez, cựu giao dịch viên tại Goldman Sachs, người điều hành một công ty du lịch sang trọng ở New York, đã nhận thấy các dấu hiệu về đà sụt giảm tiền thưởng đối với các khách hàng của mình.

Vào thời điểm này năm ngoái, các khách hàng của ông, hơn một nửa trong số họ làm việc ở Phố Wall, sẵn sàng trả giá cao tại các khu nghỉ dưỡng sang trọng mà “không cần bận tâm”. Tuy nhiên, năm nay, khách hàng vẫn đặt vé du lịch nhưng đã trở nên thận trọng hơn về giá.

Các nhân viên ngân hàng không còn mạnh tay chi tiêu như mọi năm. Ảnh: Reuters.

Ông Rich Geremia, Giám đốc bán hàng tại đại lý Aston Martin ở Greenwich, cho biết những khách hàng tiềm năng trong năm nay đã không còn mặn mà với những chiếc xe sang trọng có giá vài trăm nghìn USD. Ngược lại, năm ngoái lại là thời điểm bán hàng tốt nhất mà ông từng thấy trong hơn 20 năm kinh doanh.

Giám đốc điều hành tại các ngân hàng ở Phố Wall sẽ đi đúng hướng trong năm nay khi họ tìm cách cắt giảm tiền thưởng đồng thời cố gắng giữ chân những cán bộ chủ chốt.

Theo các đại diện của ngành ngân hàng, những người có thành tích tốt nhất sẽ ghi nhận mức giảm trong khoảng 10%. Một số lượng lớn nhân viên ngân hàng sẽ thấy tiền thưởng của họ giảm tới 80%. Thậm chí, có người còn không nhận được tiền thưởng. Điều này có thể khiến nhân viên nghỉ việc và ảnh hưởng tới số lần sa thải mà các ngân hàng đang lên kế hoạch cho năm tới.

Ngân hàng Goldman Sachs đang chuẩn bị cho khả năng cắt giảm tới 4.000 nhân viên, tương đương gần 10% nhân sự toàn cầu, trong quý I năm 2023.

Đồng thời, các ngân hàng vẫn tiếp tục chạy đua trong cuộc chiến tranh giành nhân lực trẻ. Tại Bank of America, tiền thưởng cho các công ty liên kết dự kiến ​​sẽ gần như không đổi. Trong khi đó, tiền thưởng trung bình của các giám đốc điều hành có thể giảm tới 50%.