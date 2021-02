Các món thay đổi mâm cơm Tết truyền thống

Nếu muốn thưởng thức các món truyền thống vào ngày Tết mà không lo ngán, bạn nên thử ngay chả cá Lã Vọng. Để làm món này, bạn cần chuẩn bị cá lăng hoặc cá quả làm sạch, sau đó phi lê, cắt khúc 4-5 cm. Bạn ướp cá 4 tiếng với mắm tôm, mì chính, bột nêm, nước mẻ nghệ, nước cốt riềng xay. Cá nướng trên bếp than sẽ có vị thơm đặc trưng. Nếu không có bếp than, bạn nướng bằng lò ở nhiệt độ 250 độ C trong 15 phút cho tới khi 2 mặt cá chín vàng. Nếu dùng nồi chiên không dầu, bạn để nhiệt độ ở 200 độ trong 12-15 phút.