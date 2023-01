Các món đồ giúp đọc sách thoải mái, không làm hư hại trang giấy

Nếu là người yêu sách bìa cứng và muốn giữ nguyên vẹn tác phẩm trên tay sau khi đọc hoặc đơn giản là tìm một tư thế thoải mái nhất để tận hưởng, bạn có thể tham khảo một số cách, dụng cụ dưới đây được trang Bona Fide Bookworm gợi ý.

Chặn giấy mini

Đây là dụng cụ thích hợp đặc biệt cho những người thích cầm sách bằng một tay và có giá thành rẻ, dễ dàng tìm mua.

Có nhiều thiết kế khác nhau của loại dụng cụ này với đủ phong cách song phần lớn bao gồm vòng tròn giống chiếc nhẫn, nhỏ đủ để ngón tay cái lọt qua và phần vạt hai bên giúp cố định trang sách. Với nó, bạn có thể một tay cầm sách đọc, tay còn lại thảnh thơi cầm trà, cà phê hoặc rảnh làm việc khác.

Để sử dụng, bạn chỉ cần xỏ ngón cái của tay thuận vào phần vòng tròn, nhấn xuống giữa trang sách và đọc. Loại dụng cụ này cũng rất nhẹ và nhỏ gọn, có thể dễ dàng mang theo bất cứ đâu.

Ghim, kẹp trang sách

Một phương pháp khác để cố định trang sách là sử dụng kẹp được làm riêng để giữ sách hoặc tận dụng những món đồ có sẵn trong nhà.

Ví dụ, bạn có thể sử dụng những chiếc ghim giấy, bút mực có đầu ghim, kẹp hồ sơ, kẹp, giá đỡ bản nhạc...

Thanh chặn, đánh dấu trang sách

Một công cụ hữu ích khác để giúp bạn rảnh tay và bảo vệ trang sách khi đọc là thanh đánh dấu. Phần đầu hai bên thanh có sức nặng sẽ giúp giữ cho trang sách bạn đang đọc mở nguyên vị trí. Ngoài ra, dụng cụ này có thể bẻ gập lại, làm thành đồ đánh dấu trang đang đọc dở.

Book seat

Có thể hiểu nôm na đây là những chiếc gối hay ghế được thiết kế riêng cho các cuốn sách, giúp chúng dựng đứng và cố định để tiện cho việc đọc. Dụng cụ này thích hợp để hỗ trợ đọc sách khi đang nằm trên giường, ghế sô pha, đang di chuyển hay ở nhiều địa điểm khác.

Giá đỡ kẹp sách

Với thiết bị này, bạn hoàn toàn có thể thoải mái đọc sách mà không cần dùng tay giữ hoặc lo sách xô lệch. Đây là một lựa chọn tốt nếu bạn cần đọc trong một thời gian dài hoặc tình trạng sức khỏe không cho phép cầm sách quá lâu hay đơn giản là muốn tìm dụng cụ giúp rảnh tay khi đọc.

