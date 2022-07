Các Minions kiếm bộn tiền dịp Quốc khánh Mỹ

Phim hoạt hình "Minions: The Rise of Gru" dự kiến thành công tại phòng vé nhờ nội dung lôi cuốn. Các tác phẩm trước đó như "Top Gun 2", Elvis" tiếp tục hốt bạc dịp Quốc khánh Mỹ.

Theo Variety, Minions: The Rise of Gru dự kiến thu 129,2 triệu USD trong bốn ngày cuối tuần từ 4.400 địa điểm. Trong quy mô ba ngày đầu khởi chiếu, phần tiền truyện của Despicable Me thu về 109,4 triệu USD . Phần tiếp theo về các Minions là bộ phim hoạt hình có doanh thu nội địa cao nhất kể từ Frozen 2 (2019). Điều này thể hiện sự phục hồi phòng vé sau thời gian đại dịch.

Trước đó, Minions: The Rise of Gru thu 10,75 triệu USD cho bản xem trước. Hãng phim chỉ đặt mục tiêu phim thu về khoảng 65- 75 triệu USD . Đến nay, doanh thu phim đang tăng gần gấp đôi.

Minions: The Rise of Gru kiếm tiền tốt tại phòng vé.

Với doanh thu ấn tượng, The Rise of Gru có cơ hội trở thành bộ phim có doanh thu nội địa mở màn cao nhất của Universal từ trước đến nay. Phần phim trước đó năm 2015 đạt 115,7 triệu USD trong ba ngày đầu công chiếu.

Minions: The Rise of Gru vừa là phần tiếp theo của Minions năm 2015 vừa là phần tiền truyện của Despicable Me. Bộ phim kể về Gru (Steve Carell lồng tiếng) - cậu bé sống trong nỗi ám ảnh trở thành siêu ác nhân. Cậu tìm đến đội ác nhân để gia nhập biệt đội, cuối cùng rơi vào tình trạng cướp dây chuyền tâm linh và có màn hành động hấp dẫn.

Với nội dung lôi cuốn, những màn gây cười và tạo hình đáng yêu của các Minions, phim được đánh giá tích cực và nhận phản hồi tốt từ người hâm mộ. Phim được xếp hạng A từ Cinema Score.

Các nhà phê bình cũng đánh giá cao bộ phim, đạt 70% trên Rotten Tomatoes. Trưởng ban phê bình phim Peter Debruge của Variety gọi The Rise of Gru là bộ phim hài hước nhất mà Hollywood sản xuất, tác phẩm ngớ ngẩn nhưng rất thú vị.

Top Gun: Maverick vẫn kiếm tiền tốt sau gần hai tháng ra rạp.

Trong khi đó, Top Gun: Maverick dự kiến hốt bạc tại phòng vé dịp Quốc khánh Mỹ. Phim nâng tổng doanh thu nội địa lên 572 triệu USD , từng bước lập kỷ lục tác phẩm có doanh thu ở Bắc Mỹ cao nhất năm 2022.