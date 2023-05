Các mẫu xe Toyota sử dụng nền tảng Daihatsu đang bán tại Việt Nam

Các mẫu xe Toyota sử dụng nền tảng Daihatsu tại Việt Nam thuộc phân khúc bình dân, gây ấn tượng bởi kiểu dáng bắt mắt.

Sau khi về chung nhà vào năm 2016, Daihatsu chịu trách nhiệm phát triển những mẫu xe bình dân cho Toyota. Một vài mẫu xe trong đó đã được phân phối tại Việt Nam như sản phẩm chủ lực.

Toyota Raize

Giá: 552-563 triệu đồng

Phân khúc: SUV hạng A

Ưu điểm: Kiểu dáng góc cạnh, trang bị đầy đủ, giá rẻ

Nhược điểm: Động cơ yếu, không đa dạng phiên bản

Raize ra mắt thị trường Việt Nam vào cuối năm 2021, mở đầu cho dòng sản phẩm SUV cỡ nhỏ của Toyota. Toyota Raize được phát triển trên nền tảng DNGA (Daihatsu New Global Architecture) ra mắt cách đó 2 năm. Raize còn có những mẫu xe “anh em” gồm Daihatsu Rocky (Nhật) và Perodua Ativa (Malaysia).

Toyota Raize chia sẻ nền tảng từ mẫu Daihatsu Rocky của thị trường Nhật Bản. Ảnh: Bối Hạ.

Ở thời điểm ra mắt, Toyota Raize chỉ phải cạnh tranh với Kia Sonet trong nhóm SUV hạng A. Cuộc đua song mã này thường xuyên ghi nhận doanh số của Raize thấp hơn đối thủ. Nguyên nhân chính đến từ việc mẫu xe này phụ thuộc quá nhiều vào nguồn cung Indonesia, không lắp ráp trong nước như Sonet. Chỉ bán với một phiên bản và thường xuyên chịu tình trạng “bia kèm lạc” cũng làm giảm sức hút của Raize với khách hàng.

Nhìn chung, Raize là mẫu xe hướng đến nhóm khách hàng trẻ mới sử dụng ôtô nhờ kiểu dáng bắt mắt, góc cạnh đặc trưng của SUV. Toyota cũng cung cấp cho Raize bảng màu khá phong phú, trong đó có các màu trẻ trung như xanh lam, vàng neon, đỏ tươi cùng tùy chọn 2 tone màu.

Trang bị của Raize cũng tương đối đầy đủ với tầm giá. Đèn LED (trừ đèn sương mù là halogen), mâm 17 inch, gương gập tự động, lẫy chuyển số sau vô-lăng, màn hình trung tâm 9 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto là những trang bị tiện nghi đáng chú ý trên Raize.

Raize có trang bị tương đối đầy đủ so với tầm giá 550 triệu đồng. Ảnh: Bối Hạ.

Toyota Raize sử dụng động cơ 1.0L tăng áp cho ra công suất 98 mã lực và mô-men xoắn 140 Nm. Sử dụng động cơ tăng áp là điểm sáng của Raize dù không thực dụng như Sonet. Raize cho công suất yếu hơn Sonet (113 mã lực) nhưng tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn (6,6 lít/100 km so với 6,1 lít/100 km của Sonet).

Toyota Avanza Premio

Giá: 558-598 triệu đồng

Phân khúc: MPV phổ thông

Ưu điểm: Giá rẻ, có tính năng an toàn

Nhược điểm: Tiện nghi nội thất chưa nổi bật

Khác với Raize, Avanza Premio là thế hệ thứ 2 của dòng xe MPV này tại Việt Nam. So với thế hệ trước, Toyota Avanza được nâng cấp đáng kể, cả về ngoại hình và trang bị. Dù thiết kế không quá nổi bật trong phân khúc, đây đã là một sự lột xác của Toyota Avanza nếu so với thế hệ trước.

Avanza Premio có thiết kế dễ nhìn hơn thế hệ trước. Ảnh: TMV.

Thiết kế của Avanza lấy cảm hứng từ các thanh ngang đơn giản như lưới tản nhiệt, đèn trước, đèn hậu hay các đường gân ở thân xe. Bên cạnh đó, sử dụng nhiều vật liệu nhựa đen mờ khiến Avanza kém nổi bật hơn đối thủ Xpander hay chính mẫu xe “anh em” Veloz.

Là mẫu MPV rẻ nhất của Toyota, Avanza không làm khách hàng thất vọng về trang bị. Mẫu xe này được trang bị mâm 16 inch đa chấu, kính hậu gập điện tự động, đèn LED tự động, màn hình trung tâm 8 inch đặt nổi, hệ thống điều hòa tự động với màn hình điều chỉnh riêng.

Tương tự ngoại thất, không gian nội thất của Avanza cho cảm giác không cao cấp như các đối thủ. Các chi tiết được ốp vân giả carbon cũng không cải thiện được cảm giác này. Toàn bộ ghế trên xe chưa được bọc da mà chỉ sử dụng vật liệu nỉ.

Có giá rẻ nhất phân khúc, nội thất của Avanza cũng không quá hiện đại. Ảnh: TMV.

Toyota Avanza sử dụng động cơ xăng 1.5L cho công suất 105 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 138 Nm tại 4.200 vòng/phút. Con số 105 mã lực cho mẫu xe 7 chỗ sẽ không làm hài lòng những khách hàng ưu tiên sức mạnh. Đối với khách hàng mua xe lần đầu thì đây là lựa chọn phù hợp vì khá dễ lái.

Trang bị an toàn trên Toyota Avanza cũng đầy đủ với hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến lùi, camera lùi, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và 6 túi khí. Dù được nâng cấp khá nhiều về trang bị và công nghệ an toàn, Avanza vẫn là mẫu xe giá dễ chịu nhất phân khúc. Hai phiên bản MT và CVT của Avanza có giá lần lượt 558 triệu và 598 triệu đồng. Trong số các đối thủ, phiên bản số tự động rẻ nhất là XL7 AT cũng có giá từ 599,9 triệu đồng.

Toyota Veloz Cross

Giá: 658-698 triệu đồng

Phân khúc: MPV phổ thông

Ưu điểm: Kiểu dáng bắt mắt, tính năng an toàn đầy đủ

Nhược điểm: Giá cao, cách âm chưa tốt, thiếu Cruise Control

Ra mắt cùng lúc với Avanza Premio, Toyota Veloz Cross được định vị ở phân khúc cao hơn dù sử dụng chung khung gầm DNGA. Ở thời điểm ra mắt, Veloz Cross là mẫu xe sở hữu nhiều trang bị, công nghệ an toàn bậc nhất trong phân khúc.

Veloz Cross đang là mẫu xe sử dụng nền tảng Daihatsu thành công nhất tại Việt Nam. Ảnh: Minh Quân.

Veloz Cross được Toyota ưu ái trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ như cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành, camera 360, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ khởi hành ngang dốc… Sau Veloz Cross, các đối thủ như Xpander hay Ertiga Hybrid cũng được trang bị nhiều tính năng an toàn hơn. Điểm trừ của Veloz Cross là thiếu đi Cruise Control, tính năng hỗ trợ khá căn bản trên các mẫu xe mới.

Sử dụng chung nền tảng với Avanza nhưng Veloz Cross có nhiều khác biệt ở thiết kế. Lưới tản nhiệt sơn đen bóng với hiệu ứng 3D đi kèm cụm đèn vuốt về sau giúp đầu xe nổi bật hơn. Đuôi xe gây ấn tượng bởi đèn hậu chạy dài như những mẫu xe cao cấp.

Không gian nội thất của Veloz Cross cho cảm giác cao cấp hơn Avanza nhờ các vật liệu đen bóng, bạc, chrome… Trang bị bên trong xe cũng khá hiện đại với phanh tay điện tử, Auto Hold, sạc điện thoại không dây, màn hình trung tâm 9 inch, đồng hồ kỹ thuật số…

Tương tự Avanza, Veloz Cross cũng sử dụng động cơ xăng 1.5L, sản sinh công suất 105 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 138 Nm tại 4.200 vòng/phút. Đi kèm là hộp số CVT và hệ dẫn động cầu trước. Động cơ không quá mạnh của Veloz Cross giúp dễ lái hơn nhưng bù lại, xe sẽ bị đuối nếu chở đủ tải đi xa.

Mức giá 658-698 triệu đồng biến Veloz Cross thành mẫu xe đắt nhất phân khúc. Tính năng an toàn cũng không còn là thế mạnh của Veloz Cross khi Xpander thế hệ mới và Hyundai Stargazer ngập tràn công nghệ. Dù vậy, Veloz lại làm khá tốt việc hài hòa được yếu tố thiết kế và trang bị, điều giúp mẫu xe này vẫn giữ sức hút và lọt vào danh sách xe bán chạy nhất năm 2022.

Toyota Wigo sắp trở lại Việt Nam với nền tảng Daihatsu cùng loạt nâng cấp mới. Ảnh: Kebayoran Lama.

Trước đây, một số mẫu xe Toyota sử dụng nền tảng Daihatsu đã xuất hiện tại Việt Nam, gồm Rush và Wigo. Thất bại về doanh số đã khiến Toyota rút các mẫu xe này khỏi thị trường Việt Nam. Sắp tới đây, Toyota Wigo sẽ trở lại thị trường Việt Nam với thế hệ mới, hứa hẹn hấp dẫn hơn đời trước.