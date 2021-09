Các mẫu laptop giá tốt đáng mua hiện nay

Nếu muốn sở hữu thiết bị vừa học online, vừa có thể vẽ hoặc giải trí như tablet, Surface Go 2 là một trong những lựa chọn phù hợp. Đây là mẫu tablet đơn thuần, có màn hình cảm ứng và mỏng nhẹ như iPad nhưng chạy hệ điều hành Windows. Thân máy sử dụng chất liệu hợp kim magie chắc chắn với trọng lượng 245 g, mặt lưng có chân đế giúp dựng đứng ở nhiều góc độ. Khi kết hợp với bàn phím, Surface Go 2 sẽ trở thành laptop với màn hình cảm ứng 10,5 inch Full HD. Ảnh: The Verge.