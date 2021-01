Các lựa chọn hatchback nhập khẩu ở tầm giá 500-600 triệu đồng

Các mẫu hatchback hạng B đáng chú ý tại Việt Nam hiện nay được nhập khẩu, phân phối bởi Suzuki, Mazda và Toyota.

Tại Việt Nam, hatchback phổ thông ít được ưa chuộng hơn so với các dòng sedan cùng hạng dù có ưu điểm về trang bị tính năng và không gian sử dụng. Lý do đến từ thiết kế kén khách và giá bán đắt hơn.

Khi thị phần bị thu hẹp, nhóm xe hatchback cỡ B hiện chỉ còn lại 3 cái tên đáng chú ý sau khi Mitsubishi Mirage và Honda Jazz rút lui trong năm 2020. Danh sách gồm có Suzuki Swift, Mazda2 Sport và Toyota Yaris, tất cả đều được nhập khẩu từ Thái Lan.

Suzuki Swift có giá 550 triệu đồng

Thế hệ thứ 3 của Suzuki Swift được ra mắt tại Việt Nam vào cuối năm 2018 với 2 phiên bản. Đến nay, Suzuki chỉ còn giữ lại model GLX cao cấp với giá đề xuất 550 triệu đồng, thấp hơn 2 mẫu xe đồng hương.

Đặt cạnh Mazda2 Sport và Toyota Yaris, thiết kế của Suzuki Swift trông bắt mắt và hài hòa hơn. Đây được xem là ưu điểm chính của Swift khi cân nhắc chọn mua xe gia đình tầm giá 500-600 triệu đồng. Các trang bị ngoại thất nổi bật ở Swift GLX có thể kể đến như đèn chiếu sáng LED kiểu Projector, đèn hậu LED, mâm xe 16 inch…

Bên cạnh đó, kích thước của Swift nhỏ gọn hơn đáng kể so với Mazda2 Sport và Yaris khi chiều dài tổng thể ở mức 3,84 m. Kết hợp với bán kính quay vòng nhỏ (4,8 m) giúp Swift di chuyển linh hoạt hơn trong điều kiện giao thông đô thị và xoay trở ở không gian hẹp.

Dù chiều dài cơ sở ngắn hơn 2 đối thủ, nội thất Suzuki Swift được bố trí hợp lý nên vẫn có không gian sử dụng thoải mái chứ không quá chật chội. Tuy nhiên, khoang hành lý của Swift vẫn kém Mazda2 Sport và Yaris khi dung tích tiêu chuẩn đạt 242 lít.



Các tiện nghi cơ bản khá đầy đủ với điều hòa tự động, màn hình giải trí 7 inch, ga tự động… Điểm trừ của Swift nằm ở việc xe chỉ trang bị ghế nỉ, có 2 túi khí và danh sách các tính năng an toàn hạn chế hơn Mazda2 Sport cũng như Yaris.

Với việc ưu tiên yếu tố tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki Swift sử dụng động cơ 1.2L và hộp số CVT với thông số thấp hơn 2 đối thủ, đạt 83 mã lực và 113 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu hỗn hợp mà nhà sản xuất công bố đạt 4,65 lít/100 km, tốt nhất phân khúc.

Mazda2 Sport có giá 519-619 triệu đồng

Chưa đầy một năm được Thaco giới thiệu, các model Mazda2 facelift đã phải điều chỉnh giá bán để cạnh tranh tốt hơn trước các đối thủ hạng B. Trong đó, 3 phiên bản Mazda2 Sport Deluxe, Luxury và Premium hiện được niêm yết ở mức 519-619 triệu đồng, giảm 36-46 triệu đồng so với thời điểm tháng 4/2020.

Biến thể 5 cửa của Mazda2 mang ngoại hình trông đầy đặn và không cân xứng như Swift hay Yaris. Đổi lại, Mazda2 Sport có tạo hình đèn trước/sau sắc sảo và các chi tiết viền crôm sang trọng ở cản trước/sau cũng như lưới tản nhiệt.

Thông số kích thước của Mazda2 Sport nằm giữa Swift và Yaris, điểm cộng là xe có khoảng sáng gầm (145 mm) và bán kính quay vòng (4,7 m) tốt hơn 2 đối thủ. Phiên bản Mazda2 Premium đồng thời được trang bị nhiều tính năng nổi bật hơn như đèn pha thích ứng, đèn tự cân bằng góc chiếu, gạt mưa tự động...

Nội thất của Mazda2 Sport mang phong cách thể thao và hiện đại, bảng táp-lô được thiết kế hướng về người lái. Phiên bản Luxury và Premium được trang bị ghế bọc da. Không gian ở hàng ghế sau có phần hạn chế với người cao trên 1,7 m và không có bệ tựa tay.

So với Suzuki Swift và Toyota Yaris, Mazda2 Sport có tiện nghi và an toàn vượt trội hơn. Xe được trang bị lẫy chuyển số trên vô-lăng, hiển thị vận tốc trên kính lái HUD, gương chống chói tự động, hệ thống an toàn thông minh i-Activsense (bản Premium) với phanh tự động, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo điểm mù...

Động cơ 1.5L của Mazda2 Sport có thông số cao hơn 2 đối thủ với công suất 110 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm, đi cùng đó là hộp số tự động 6 cấp. Ngoài ra, Mazda còn trang bị cho xe nhiều tính năng hỗ trợ vận hành cao cấp như hệ thống dừng/khởi động động cơ thông minh i-Stop, chế độ lái thể thao và hệ thống kiểm soát gia tốc GVC Plus.

Toyota Yaris có giá 668 triệu đồng

Phiên bản nâng cấp của Toyota Yaris ra mắt tại thị trường Việt Nam vào tháng 10/2020 và có giá đắt hơn so với model cũ. Cụ thể, Toyota Yaris 1.5G CVT mới có giá đề xuất 668 triệu đồng và đây cũng là mẫu xe có giá đắt nhất phân khúc B hiện nay.

Thiết kế của Yaris được Toyota tinh chỉnh hiện đại và trẻ trung hơn, nhất là ở phần đầu xe với hệ thống đèn LED, lưới tản nhiệt hình thang và hốc đèn sương mù sắc sảo. Toyota Yaris mới cũng được trang bị đèn hậu LED, mâm xe 16 inch hay gương chiếu hậu chỉnh/gập điện tương tự đại diện từ Suzuki và Mazda.

Với chiều dài tổng thể (4,14 m) và chiều dài cơ sở (2,55 m) lớn nhất phân khúc, Toyota Yaris trông cân đối và trường dáng hơn so với Suzuki Swift, Mazda2 Sport. Bù lại, khả năng xoay trở của Yaris ít nhiều bị hạn chế và không linh hoạt bằng 2 đối thủ .

Chia sẻ nền tảng khung gầm cùng Vios nên khoang lái của Yaris rộng rãi và thoải mái hơn Swift và Mazda2 Sport. Dung tích khoang hành lý hơn 360 lít, lớn nhất phân khúc. Tuy vậy, cabin của Toyota Yaris mới không có thay đổi đáng kể về mặt thiết kế, vẫn giữ tạo hình đơn giản và trung tính như đời xe trước.

Điểm cộng là nay Yaris đã được trang bị ga tự động và camera lùi. Những tiện ích và tính năng an toàn khác của xe được giữ nguyên như hệ thống thông tin giải trí kết nối Apple CarPlay/Android Auto, màn hình cảm ứng 7 inch, 6 loa âm thanh, điều hòa tự động, cảm biến đỗ xe trước/sau, 7 túi khí…

Phiên bản Yaris 1.5G CVT tiếp tục sử dụng động cơ 2NR-FE và hộp số vô cấp, công suất tối đa ở mức 107 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 140 Nm. Nhà sản xuất công bố xe có mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp là 6,38 lít/100 km.