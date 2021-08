Các loại vitamin, khoáng chất giúp tăng sức đề kháng

Nhiều bằng chứng cho thấy các vitamin và vi chất dinh dưỡng có ảnh hưởng tốt đến việc phòng ngừa bệnh tật.

Chế độ ăn thiếu calo và các chất dinh dưỡng quan trọng sẽ làm suy yếu hoạt động của hệ thống miễn dịch. Suy dinh dưỡng thường thấy ở bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, người lớn tuổi. Điều này cũng làm giảm sức đề kháng và khả năng chống viêm của cơ thể.

Về cơ bản, hệ thống miễn dịch có thể được tăng cường thông qua chế độ ăn uống cân bằng và khoa học.

Các vitamin

Vitamin D, C, B12, B6 và A đã được khoa học chứng minh là đóng góp vào chức năng bình thường của hệ thống miễn dịch. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bạn phải dùng một lượng lớn hoặc bổ sung liều cao để phòng ngừa Covid-19.

Vitamin C có tác dụng chống oxy hóa, ngăn chặn các gốc tự do, được tạo ra bởi hệ thống miễn dịch. Do đó, chúng bảo vệ các tế bào, bao gồm cả tế bào của hệ thống miễn dịch, khỏi bị hư hại. Nó cũng kích hoạt quá trình thực bào của hệ thống miễn dịch. Quả mọng, trái cây họ cam quýt, ớt và rau bắp cải rất giàu vitamin C.

Vitamin A tham gia vào việc duy trì da và màng nhầy, các rào cản bên ngoài chống lại tác nhân gây bệnh. Tiền chất của nó, beta-carotene, cũng có tác dụng chống oxy hóa. Vitamin A được tìm thấy trong thực phẩm có nguồn gốc động vật, đặc biệt là gan. Beta-carotene chủ yếu được tìm thấy trong các loại trái cây và rau có màu như cà rốt, rau bina, cà chua và mơ.

Vitamin D rất quan trọng với chức năng bình thường của hệ thống miễn dịch. Nó cũng ảnh hưởng đến sự hình thành của các protein chống viêm. Vitamin D có trong các loại cá giàu chất béo như cá trích, cá thu và cá hồi hay nấm và trứng gà.

Theo Hiệp hội Dinh dưỡng Đức, nguồn cung cấp vitamin D tốt nhất nên được thực hiện thông qua quá trình tổng hợp của da với sự trợ giúp của ánh sáng mặt trời và chế độ ăn uống. Một số nhóm nguy cơ như người lớn tuổi, ít tiếp xúc ánh nắng..., có thể uống bổ sung 1.000 IU. (25 µg) mỗi ngày.

Các khoáng chất tốt cho hệ miễn dịch

Kẽm cũng là một phần của hệ thống bảo vệ, chống oxy hóa. Nguyên tố vi lượng này cải thiện sự trưởng thành và số lượng tế bào bảo vệ của hệ miễn dịch. Ngoài thịt, các thực phẩm khác có nhiều kẽm tốt là sữa và pho mát, đậu, sản phẩm ngũ cốc nguyên hạt.

Ăn quá ít sắt sẽ làm suy yếu hệ thống miễn dịch. Các tế bào thực bào ít hoạt động hơn. Cơ thể cũng tạo ra ít tế bào lympho và kháng thể hơn. Sắt được tìm thấy trong cả thực phẩm động vật và thực vật.

Cơ thể chúng ta có thể hấp thụ tốt hơn chất sắt từ thịt và các sản phẩm từ thịt. Tuy nhiên, vitamin C từ các loại trái cây hay thực vật cũng có thể cải thiện sự hấp thụ sắt (từ thực phẩm nguồn gốc thực vật hoặc ngũ cốc nguyên hạt).

Selen là thành phần quan trọng của một số enzym có tác dụng chống oxy hóa. Selenoprotein rất quan trọng đối với hệ thống miễn dịch bẩm sinh và hệ miễn dịch. Selen được tìm thấy trong một số loại cá như cá trích và cá ngừ, các loại hạt như đậu phộng và dừa.

Chúng ta chỉ nên bổ sung thêm khoáng chất bằng viên uống nếu có sự thiếu hụt từ trước. Việc bổ sung khoáng chất quá liều sẽ làm rối loạn chu trình kiểm soát của tế bào trong cơ thể.

Ngoài bổ sung dinh dưỡng, bạn cũng nên vận động nhiều hơn. Các nghiên cứu ban đầu cho thấy béo phì là yếu tố nguy cơ đáng kể đối với biến chứng nặng của Covid-19.

Tắm nắng, ăn nhiều rau, trái cây, uống đủ nước, giữ cho nhà cửa thông khí tốt, tinh thần lạc quan và tránh tăng cân quá nhiều sẽ là những biện pháp tốt giúp cơ thể khỏe mạnh, phòng ngừa dịch bệnh.

Bài viết do TS.DS Tạ Thanh Sơn (từng học tại Đại học Philipps Marburg; tốt nghiệp tiến sĩ tại Viện công nghệ dược sinh học, Đại học Marburg, CHLB Đức), cung cấp thông tin.

