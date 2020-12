Các loại trái cây giàu vitamin C hơn cam

Cam: Theo tạp chí Prevention, trung bình một quả cam chứa 70 mg vitamin C. Trong khi đó, lượng vitamin C cần thiết mỗi ngày cho người lớn là 65-90 mg. Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ, chất dinh dưỡng này giúp bảo vệ tế bào khỏi những tổn thương do khói thuốc lá, ô nhiễm và tia UV từ mặt trời. Nó cũng hỗ trợ chữa lành vết thương và hấp thu sắt từ thực phẩm. Ảnh: Thenationpress.