Các loại thực phẩm khiến da bạn xấu hơn

Đồ ăn cay góp phần làm chứng đỏ mặt (bệnh rosacea) trở nên tồi tệ hơn. Bác sĩ da liễu Joshua Zeichner ở New York (Mỹ) giải thích trên The Healthy: "Bất kỳ thực phẩm nào khiến mạch máu giãn ra, gương mặt của bạn sẽ trông đỏ bừng". Nhiều bệnh nhân rosacea thường gặp phải những đợt bốc hỏa sau khi dùng thức ăn cay, rượu hoặc đồ uống nóng. Ảnh: Eat This.