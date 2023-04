Các loài sinh vật kỳ quái trong 'Ngục tối và Rồng'

Red Dragon (Hỏa long) còn được gọi là Themberchaud, là con rồng đã đi vào truyền thuyết. Nó dành phần lớn thời gian của mình trong Underdark chật chội thay vì bay lượn trên bầu trời rộng lớn như hầu hết con rồng khác. Ngoại hình của nó có vẻ giống như một con thằn lằn to béo, khổng lồ hơn là rồng như trong tưởng tượng. Tuy nhiên, nó gây chết chóc hơn nhiều so với ngoại hình của mình. Themberchaud được mô tả là “đầy kiêu hãnh và tự luyến”. Cái tôi của nó to đến mức nếu bất cứ ai trái ý với mình, nó sẽ nổi điên và phun lửa thiêu người đó thành tro. Ảnh: Polygon.