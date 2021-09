Các loại rau củ quả bảo quản được lâu

Khoai tây: Giống với các loại củ khác, khoai tây có "độ bền" đáng ngưỡng mộ. Một củ khoai tây có thể để được từ 2 đến 5 tuần với điều kiện thường và lên đến 4 tháng trong tủ lạnh. Một lưu ý cho bạn là nếu bảo quản ngoài tủ lạnh, hãy đảm bảo giữ chúng ở nơi thoáng mát để hạn chế việc nảy mầm và hư hỏng. Ngoài ra, bạn cũng có thể đông lạnh một số món ăn từ khoai tây như khoai tây chiên, khoai tây luộc, nướng hoặc khoai tây nghiền và giữ chúng như vậy trong tối đa 8 tháng. Ảnh: Eat this, not that.