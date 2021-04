Các loại cà phê độc đáo trên thế giới

6. Cà phê than củi phổ biến ở đâu? Thái Lan

Indonesia

Malaysia Kopi Joss còn được gọi là cà phê than củi. Món này là đặc sản của thành phố Yogyakarta (Indonesia). Sau khi pha bột cà phê cùng đường và nước nóng, người ta bỏ vào đó một viên than đá nóng đỏ nhằm trung hòa tính axit của cà phê, giúp thức uống "thân thiện" với dạ dày hơn. Về hương vị, nhiều người nhận xét rằng đồ uống này có vị caramen. Ảnh: Good News From Indonesia.