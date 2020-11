Các khách sạn tổng thống Mỹ từng ở

InterContinental New York Barclay, New York, Mỹ: Khách sạn 90 tuổi ở New York này từng là nơi ở của 2 Tổng thống Barack Obama và Bill Clinton. Clinton đã đặt khách sạn làm trụ sở của mình trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 1996. Sau đợt cải tạo trị giá 180 triệu USD đầu năm nay, khách sạn 5 sao này hiện có 702 phòng và suite, quầy bar, lounge, không gian tổ chức sự kiện rộng 15.000 m2. Phòng Tổng thống của khách sạn rộng 334 m2, có lối vào lát đá cẩm thạch, phòng tập thể dục riêng, thư viện, văn phòng.