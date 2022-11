Các khách sạn hàng đầu Trung Đông sẵn sàng cho World Cup 2022

Marsa Malaz Kempinski, The Pearl – Doha, Qatar tọa lạc trên một hòn đảo ở Marsa Malaz Kempinski, The Pearl, Doha. Khách sạn này có bãi biển riêng, hồ bơi ngoài trời và Spa trị liệu. Mỗi phòng đều có ban công nhìn ra Vịnh Arab, The Pearl và xung quanh bờ biển. Ảnh: Condé Nast Traveller.