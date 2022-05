Các ‘IT girl’ những năm 2000 đang ở đâu

Trước khi trở thành người nổi tiếng, Kim Kardashian từng là trợ lý và stylist của Paris Hilton. Cô xuất hiện trong các tập The Simple Life. Sau đó, Kim đóng vai chính trong Keeping Up With the Kardashians ra mắt năm 2007 sau vụ bê bối băng sex liên quan đến bạn trai cũ Ray J. Ảnh: Andreas Branch/Patrick McMullan.