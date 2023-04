Các idol Hàn Quốc làm đại sứ cho thương hiệu đồng hồ xa xỉ

Nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc được các hãng đồng hồ xa xỉ "chọn mặt gửi vàng" như Lisa (BlackPink), Han So-hee hay Hyun Bin.

Các sao Hàn thu hút mạnh mẽ sự chú ý từ các thương hiệu đồng hồ xa xỉ. Ảnh: Chopard.

Không chỉ “làm mưa làm gió” trong thị trường phim ảnh và âm nhạc, các ngôi sao thuộc xứ sở kim chi còn chiếm sóng lĩnh vực đồng hồ. Minh chứng là ngày càng nhiều người trong số họ được hợp tác với các thương hiệu xa xỉ, thậm chí trở thành gương mặt đại sứ.

Dưới đây, Tatler điểm tên những màn kết hợp tiêu biểu giữa sao Hàn Quốc và hãng đồng hồ đình đám.

Wi Ha-joon đeo đồng hồ của hãng TAG Heuer. Ảnh: TAG Heuer.

Wi Ha-joon & TAG Heuer

Sự thành công vang dội của bộ phim Trò chơi con mực (Squid Game) trên toàn thế giới đã giúp nâng tầm ảnh hưởng của Wi Ha-joon. Trong phim, anh vào vai cảnh sát Hwang In Ho và nhanh chóng được yêu thích nhờ vào diện mạo ưa nhìn và sự thông minh của mình.

Năm 2022, chỉ một năm sau khi ra mắt phim Squid Game, Wi Ha-joon đã được TAG Heuer, thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ danh tiếng, lựa chọn để trở thành đại sứ.

Anh là một trong những diễn viên truyền cảm hứng, ngôi sao đang lên phù hợp với tiêu chí hướng tới sự thanh lịch và tiên phong của hãng, theo TAG Heuer.

Han So-hee phù hợp với hình tượng của Omega theo đuổi. Ảnh: Omega.

Han So-hee & Omega

Năm 2022, Omega, thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ lâu đời, tuyên bố diễn viên Han So-hee là gương mặt đại sứ mới của hãng.

Ngôi sao sinh năm 1994 này làm nên tên tuổi trong làng giải trí nhờ vai diễn trong những bộ phim đình đám như Dẫu biết (Nevertheless), Tên của tôi (My Name) hay Thế giới hôn nhân (“The World Of Marriage).

Theo Omega, tính cách của Han So-hee mang lại nguồn cảm hứng tuyệt vời cho hãng. Thêm vào đó, thần thái lôi cuốn và quyến rũ của cô cũng hòa hợp hoàn hảo với những gì Omega tìm kiếm.

Hyun Bin trong chiến dịch quảng bá mẫu đồng hồ Speedmaster '57 của Omega. Ảnh: Tatler.

Hyun Bin & Omega

Sau khi đóng vai nam chính trong bộ phim Hạ cánh nơi anh đến (Crash landing on you), Hyun Bin được Omega lựa chọn làm đại sứ toàn cầu đầu tiên đến từ Hàn Quốc vào năm 2020.

Anh sẽ cùng với nhiều sao hạng A đình đám như George Clooney, Nicole Kidman và Daniel Craig thực hiện các chiến dịch quảng bá toàn cầu của hãng.

Siêu sao 40 tuổi này là sự lựa chọn sáng giá của Omega nhờ vào tài năng thể hiện các nhân vật một cách táo bạo và tự tin theo ý muốn.

Hai thành viên Winter và Karian của nhóm Aespa diện đồng hồ của Chopard. Ảnh: Chopard.

Aespa & Chopard

Aespa là nhóm nhạc Hàn Quốc ra mắt vào năm 2020. Nhóm gặt hái được không ít thành công nhờ vào phong cách độc đáo cùng âm nhạc sôi động và bắt tai.

Năm 2022, Chopard thông báo Aespa chính thức trở thành đại sứ toàn cầu cho thương hiệu đồng hồ và đồ trang sức cao cấp của Thụy Sĩ này.

Ca sĩ, diễn viên Suzy làm đại sứ của hãng đồng hồ cao cấp Longiness. Ảnh: Longiness.

Suzy & Longines

Không chỉ ở sự nghiệp âm nhạc, Suzy còn gặt hái thành công ở mảng diễn xuất với các vai diễn trong phim Lãng khách (Vagabond) hay Khi Nàng Say Giấc (While You Were Sleeping).

Năm 2022, các mạng xã hội chính thức của Longines, hãng đồng hồ cao cấp của Thụy Sĩ, đã đăng bài thông báo Suzy trở thành Tân đại sứ toàn cầu mới của hãng.

Lisa cùng mẫu đồng hồ phiên bản giới hạn hợp tác với Bulgari. Ảnh: Bulagri.

Lisa (BlackPink) & Bulgari

Lisa là thành viên thuộc nhóm nhạc BlackPink đình đám. Không chỉ hoạt động sôi nổi trong nhóm, Lisa còn gây được nhiều sự chú ý với những hoạt động solo của mình. Tiêu biểu, MV LALISA của cô đã thu về 400 triệu lượt xem trên Youtube chỉ sau 121 ngày phát hành.

Năm 2020, Lisa chính thức trở thành đại sứ của hãng đồng hồ và trang sức đình đám Bulgari. Đặc biệt, năm 2023, nữ ca sĩ 26 tuổi này còn kết hợp với hãng ra mắt phiên bản đồng hồ giới hạn riêng.

Jisoo tỏa sáng trong vai trò đại sứ thương hiệu Cartier. Ảnh: Cartier.

Jisoo (BlackPink) & Cartier

Một thành viên khác của của nhóm nhạc BlackPink cũng gây ấn tượng không kém trong giới đồng hồ xa xỉ là Jisoo. Cô chính thức trở thành đại sứ toàn cầu cho Cartier vào năm 2022.

Thực tế, trước khi được bổ nhiệm vai trò mới, Jisoo đã là một gương mặt thân quen với Cartier. Cụ thể, cô thường xuyên được hãng gửi tặng quà hay thậm chí từng xuất hiện trong video quảng bá đồng hồ Pasha De Cartier vào năm 2020.

Gong Hyo-jin đảm nhiệm vai trò đại sứ thương hiệu Piaget từ năm 2019. Ảnh: @rovvxhyo.

Gong Hyo-jin & Piaget

Năm 2019, Piaget giới thiệu nữ diễn viên kỳ cựu Gong Hyo-jin là đại sứ mới nhất của hãng.

Thương hiệu đồng hồ và nữ trang cao cấp của Thụy Sĩ này cho hay Gong Hyo-jin thể hiện hoàn hảo tinh thần của những sản phẩm sang trọng và cao cấp.

Thêm vào đó, cô còn toát lên khí chất phù hợp với Piaget là thanh lịch, sành điệu, táo bạo, độc lập và tự tin.