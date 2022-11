Các hiệu sách Hàn Quốc đang bị 'thống trị' bởi kịch bản phim

Không hề quá lời khi nói rằng kịch bản phim đang thống trị các nhà sách lớn ở Hàn Quốc.

Quyết tâm chia tay được phát hành vào tháng 6 năm nay là bộ phim gần nhất do Chung Seo-Kyung viết kịch bản và Park Chan-Wook làm đạo diễn. Phim đã giành giải ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 75, tuy thế mức độ nổi tiếng của nó không như mong đợi sau khi phát hành.

Cơn sốt kịch bản phim

Mặc cho những thực tế đó, những “en cha gamsang (hay “n-th watcher”) - những người xem đi xem lại cùng một bộ phim nhiều lần, đã giúp cho bộ phim này có tỉ lệ quay lại rạp cao ngang ngửa các “bom tấn” khác. Dựa trên mức độ phổ biến của nó, Quyết tâm chia tay: Bản kịch bản đã bán được hơn 6.000 đơn vị chỉ trong một ngày và đứng top 1 trong số những cuốn sách bán chạy suốt nhiều tuần liền.

Bìa kịch bản phim Quyết tâm chia tay.

Điểm hấp dẫn của kịch bản phim, như Quyết tâm chia tay là bởi các cảnh và lời thoại đôi khi sẽ bị lược bỏ hoặc thể hiện khác đi sau khi ghi hình hoặc trong quá trình dựng phim. Chẳng hạn như nhân vật chính Seorae (do Thang Duy đóng) có một tập sách màu xanh, là bản thảo của cuốn Classic of Mountains and Seas (tạm dịch: Những chuyện cổ điển về núi và biển) - một trong những bộ sưu tập thần thoại lâu đời nhất của Trung Quốc và phải mất rất nhiều thế hệ viết ra mới được hoàn thành.

Trong bộ phim này, ông của cô, người đã tham gia phong trào giành độc lập ở Mãn Châu, đã viết phần sau của cuốn sách này bằng trí tưởng tượng khi chép lại nó. Và nối tiếp ông, Seorae cũng đã thêm vào một đoạn tự truyện của bản thân mình. Sự hiện diện của cuốn sách này đóng một vai trò quan trọng trong việc hiểu được nội tâm nhân vật Seorae, và dường như rất có tầm quan trọng trong kịch bản phim, mà trong bộ phim không được nhắc nhiều.

Theo đó đọc kịch bản phim cũng có thể làm sống lại ấn tượng thú vị và kéo dài của các bộ phim. Vì Quyết tâm chia tay có các sự kiện không được diễn ra một cách gần nhau hay là tuyến tính, nên thật hấp dẫn cũng như dễ hiểu khi đọc qua một bản kịch bản đã được thêu dệt khéo léo.

Với sự nổi tiếng của tác phẩm này, nhà sách trực tuyến lớn nhất Hàn Quốc Yes24 cho biết trong tuần thứ 4 của tháng 7, khi Quyết tâm chia tay: Bản kịch bản được ra mắt, thì Thirst: Bản kịch bản và Người hầu gái: Bản kịch bản cũng đã ghi nhận mức tăng doanh thu lên cao kỉ lục, lần lượt là 520,0% và 423,1% so với một tuần trước đó.

Ra mắt vào năm 2016, bộ phim Người hầu gái (The Handmaiden cũng do Park Chan-Wook đạo diễn) gần như chính là khởi nguồn cho cơn sốt kịch bản phim. Sau khi Người hầu gái: Bản Kịch bản được xuất bản theo yêu cầu quá lớn của người hâm mộ, nhiều bộ phim điện ảnh hoặc phim truyền hình cũng cho xuất bản kịch bản sau khi bộ phim kết thúc.

Không hề quá lời khi nói rằng kịch bản phim đang thống trị các nhà sách lớn ở Hàn Quốc. Gần đây, kịch bản của bộ phim truyền hình nổi tiếng toàn cầu Nữ luật sư kì lạ Woo Young Woo đã bán được hơn 5.000 bản một ngày ngay sau khi bắt đầu cho đặt trước vào tháng 8 này. Kịch bản của phim truyền hình Mùa hè yêu dấu của chúng ta được yêu thích nhờ lời thoại tinh tế, cũng đã bán được hơn 100.000 bản sau khi phát hành vào tháng 2 năm nay.

Các hiệu sách trực tuyến lớn cũng tiết lộ rằng sách kịch bản là một trong những mặt hàng gây sốt của các nhà sách nửa đầu năm nay. Đây là một hiện tượng chỉ có ở thị trường xuất bản Hàn Quốc. Giám đốc Jeong Eun Sook của công ty xuất bản Maeum Sanchaek nói rằng:“Tôi cảm thấy có phần kì lạ đối với xu hướng kịch bản phim bán chạy gần đây. Xuất bản kịch bản là một điều hiếm có trong ngành xuất bản khoảng một thập kỉ trước, bởi nhẽ nó vốn không được tạo ra để công chúng đọc”. Cô cũng chỉ ra rằng hiện tượng này xuất phát từ sự xuất hiện của “những khán giả cuồng nhiệt”.

Văn hóa “người xem thứ n”

Văn hóa “người xem thứ n” đã tạo nên thành công của Quyết tâm chia tay, và nó không chỉ giới hạn đối với bộ phim. Trước đây độ nổi tiếng của một bộ phim sẽ giảm đi nhanh chóng sau khi nó rút khỏi rạp, tuy thế giờ đây mọi người có thể xem được bộ phim mà mình yêu thích bất cứ lúc nào và ở mọi nơi. Điều này giúp duy trì niềm đam mê của người hâm mộ dù ngay cả khi bộ phim đã kết thúc. Ngoài ra, việc xuất bản một kịch bản đã trở thành một thông lệ vì văn hóa “người xem thứ n” đã trở thành quen thuộc, giúp người hâm mộ có thể đánh giá cũng như hiểu sâu về các bộ phim mà mình yêu thích.

Sách kịch bản của phim Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo.

Nửa đầu năm nay đặc biệt có nhiều bộ phim chất lượng khuyến khích mọi người xem đến… “n lần”. Sự nổi tiếng của bộ phim đương nhiên dẫn đến việc các sách kịch bản đạt doanh thu cao. Theo nhà sách trực tuyến Yes24 của Hàn Quốc, tổng số loại sách kịch bản trong ba năm qua đã tăng từ 6 tựa trong nửa đầu năm 2020, lên đến 17 vào năm 2021 và rồi là 21 tựa chỉ trong năm nay. Doanh số bán hàng cũng tăng 108,1% so với nửa đầu năm ngoái.

Đại diện của trang thương mại Yes24 cho biết: “Cùng với nhu cầu làm sống lại cảm giác xúc động và ấn tượng lâu dài trong phim truyền hình thông qua văn bản, nhu cầu sở hữu phim ảnh về mặt vật lí cũng là động lực đằng sau cho xu hướng này”. Cũng có trường hợp người ta mua nhiều hơn một bản kịch bản. Tỉ lệ người mua sách đã mua hai bản trở lên của cùng một cuốn sách trong số 100 cuốn sách bán chạy nhất của Yes24 là 3,22% chỉ trong nửa đầu năm nay.

Tại sao độc giả mua nhiều bản của cùng một cuốn sách? Mua nhiều bản sao của một mặt hàng là điều phổ biến trong văn hóa fandom, nơi người hâm mộ mua một album với số lượng lớn để sưu tập được những “card bo góc” nhiều nhất có thể, hoặc để tăng thêm khả năng được chọn tham gia sự kiện kí tặng. Tương tự, những người thích kịch bản phim có xu hướng mua hai hoặc nhiều bản sao, một cho việc đọc, một cho sưu tầm.

Hiệu sách Kyobo cũng cho biết rằng các ấn phẩm liên quan đến video đang trở thành một loại hàng hóa đặc biệt cho các fandom. Trước đây, các phim truyền hình hoặc điện ảnh được chuyển thể từ sách sẽ trở nên phổ biến trước tiên, và sau đó, các cuốn sách gốc mới tăng doanh thu. Nhưng giờ đây, kịch bản và sách tranh ảnh vẫn đang tăng trưởng, trở thành tựa sách bán chạy. Ngoài ra rất nhiều người cho Covid-19 cũng là bước ngoặt cho xu hướng này, với sự phổ biến của các nền tảng streaming và quãng thời gian cách ly không thể thực hiện các hoạt động khác.