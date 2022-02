Các hãng phim đưa nhau ra tòa vì sự thất bại của 'Ma trận'

Trong hồ sơ nộp lên tòa án, Warner Bros. lập luận rằng họ chưa bao giờ đồng ý phát hành độc quyền "The Matrix Resurrections" tại các rạp chiếu.

Theo Variety, hãng phim lớn tại Hollywood đang đưa ra phản hồi cho vụ kiện liên quan đến tranh cãi về hình thức phát trực tuyến. Công ty Village Roadshow cáo buộc Warner Bros. vi phạm thỏa thuận hợp đồng khi quyết định phát hành The Matrix Resurrections tại rạp và trên dịch vụ HBO Max.

Daniel Petrocelli - luật sư của Warner Bros. - cho rằng công ty không hề vi phạm hợp đồng. Hãng phim chưa bao giờ hứa hẹn chỉ phát hành độc quyền The Matrix Resurrections ngoài rạp phim.

Thất bại của The Matrix Resurrections gây ra lục đục nội bộ giữa các hãng phim. Ảnh: Warner Bros..

"Hãng phim phát hành rộng rãi The Matrix Resurrections theo như thỏa thuận của hợp đồng là ít nhất 1.000 rạp. Warner Bros. đã hào phóng hơn khi cho bộ phim ra mắt trên 5.000 rạp", luật sư Daniel Petrocelli lập luận.

Daniel Petrocelli là luật sư cho Disney trong vụ kiện Scarlett Johansson chống lại nhà chuột hồi tháng 7/2021. "Góa phụ đen" kiện Disney vi phạm hợp đồng, phát hành đồng thời Black Widow tại rạp và trên Disney+ khiến thù lao của cô bị ảnh hưởng.

Daniel Petrocelli thời điểm đó bảo vệ Disney theo cách hiện tại. Song, nhà chuột đã nhượng bộ và đưa ra thỏa thuận có lợi cho Scarlett Johansson.

Warner Bros. đồng thời cáo buộc Village Roadshow từ chối trả phần chi phí sản xuất đã thỏa thuận lên đến 112,5 triệu USD . Trước đó, các nhà điều hành của công ty công khai là nhà đồng tài trợ cho dự án. Village Roadshow phản bác rằng họ không thể trả tiền vì Warner Bros. “rút ruột giá trị của bộ phim”.

Trong đơn kiện nộp vào tuần trước, Village Roadshow - đơn vị đồng sản xuất bộ phim thứ 4 của series Ma trận - cáo buộc Warner Bros. cố tình phá hoại doanh thu phòng vé của phim chỉ để thu hút người đăng ký dịch vụ phát trực tuyến.

Scarlett Johansson giành chiến thắng trong vụ kiện tương tự. Ảnh: Marvel Studios.

Village Roadshow lập luận rằng Warner Bros. vẫn bất chấp cách phát hành mới dù biết rằng điều đó làm giảm doanh thu phim, ảnh hưởng các bên liên quan. Thất bại phòng vé có thể khiến thương hiệu Ma trận bị giảm giá trị và có khả năng biến mất.