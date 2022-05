Các hãng đồ ăn nhanh bị kiện vì phần thịt nhỏ hơn so với quảng cáo

Cả McDonald's, Wendy's và Burger King đều đang phải đối mặt với những vụ kiện dân sự ở Mỹ do kích cỡ bánh burger mà họ bán tới khách hàng bị cho là nhỏ hơn so với quảng cáo.

Theo Wall Street Journal, mới đây, một yêu cầu khởi kiện đã được đệ lên Tòa án Quận Đông New York, với cáo buộc hai thương hiệu đồ ăn nhanh nổi tiếng của Mỹ là Wendy's và McDonald's đang quảng cáo sai về kích cỡ của những chiếc burger phô mai (cheeseburger) được bán cho người tiêu dùng.

Yêu cầu khởi kiện xuất phát từ một nhóm gồm 3 công ty luật, và họ cũng đề nghị tòa án xếp vụ kiện này vào hạng kiện thay mặt tập thể (class-action).

Nội dung đơn kiện bao gồm ít nhất 20 bức ảnh burger phô-mai của Wendy's và McDonald's được bán ở các cửa hàng của họ, và đính kèm với đó là hình ảnh trên quảng cáo. Bên nguyên cho rằng bánh burger phô mai của hai hãng này nhỏ hơn nhiều so với những gì xuất hiện trên quảng cáo.

Hai công ty này bị cáo buộc sử dụng thịt chưa chín kỹ trong quảng cáo, khiến cho những chiếc bánh kẹp to và đầy đặn hơn khoảng từ 15-20% so với sản phẩm thực tế đến tay người tiêu dùng. Bên nguyên giải thích rằng các loại thịt thường co lại khoảng 25% sau khi nấu chín.

Một bức ảnh cho thấy món bánh mì kẹp thịt xông khói bourbon của Wendy's được quảng cáo với một lớp dày các miếng thịt xông khói xếp chồng lên nhau, nhưng khi đến một tay khách hàng thì chiếc bánh nhìn đơn sơ và giản dị hơn nhiều, với chỉ vài miếng thịt xông khói rất nhỏ.

Một khách hàng thất vọng vì chiếc bánh burger kẹp phô mai bourbon của Wendy's không giống như quảng cáo. Ảnh: Twitter/@jayfig225.

Trải nghiệm tương tự cũng được ghi nhận ở McDonald's, khi ảnh quảng cáo cho thấy chiếc bánh mì kẹp phô mai có miếng bò băm rộng bằng đường kính của miếng burger, cùng với đó là nhiều lớp rau xà lách và cà chua. Nhưng một khách hàng chụp lại chiếc bánh thật của mình và thất vọng khi miếng chả bò chỉ bằng khoảng một nữa để bánh.

Ba công ty luật đứng sau vụ kiện này cũng đã đệ một đơn kiện tương tự với Burger King Corp hồi tháng 3 năm nay. Đơn kiện đó được trình lên Tòa án Quận phía Đông Florida, cáo buộc Burger King cũng quảng cáo sai về kích cỡ món cheeseburger mà họ bán cho khách hàng.

Khi được hỏi, Burger King cho biết họ sẽ không bình luận về một vụ kiện đang chờ xử lý. Trong khi đó, McDonald's và Wendy's vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức.

Không chỉ có những cái tên nói trên phải đối mặt với kiện tụng, mà một hãng đồ ăn nhanh nổi tiếng khác ở Mỹ cũng đang phải đối mặt với vấn đề tương tự. Vào năm ngoái, thương hiệu bánh mì kẹp Subway cũng là mục tiêu của một vụ kiện tập thể với cáo buộc cá ngừ trong bánh mì của họ chứa các loại cá khác thay vì 100% cá ngừ.