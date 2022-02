Các dự án casino trong nước thu hàng nghìn tỷ mỗi năm

Năm 2019, doanh thu từ kinh doanh casino tại Việt Nam đạt 2.677 tỷ đồng, tăng tới 65% so với năm liền trước. Tuy nhiên, nguồn thu của các sòng bài đã giảm mạnh khi Covid-19 ập đến.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính về tình hình quản lý hoạt động kinh doanh casino tại Việt Nam, trước khi Nghị định số 03/2017 của Chính phủ quy định về hoạt động kinh doanh casino có hiệu lực, cả nước có 8 dự án kinh doanh casino được cấp phép.

Số này bao gồm casino Đồ Sơn tại Hải Phòng; casino Lợi Lai, casino Hoàng Gia, casino khách sạn Hồng Vận cùng tại Quảng Ninh); casino khách sạn quốc tế Lào Cai tại tỉnh Lào Cai; casino Silver Shores tại thành phố Đà Nẵng; casino Hồ Tràm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và casino Nam Hội An tại tỉnh Quảng Nam đang triển khai đầu tư.

Ngoài ra, Bộ Chính trị đã chấp thuận về chủ trương cho phép 4 dự án casino khác tại các địa phương là Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Vân Đồn (Quảng Ninh) và Phú Quốc (Kiên Giang).

Khách sạn casino quốc tế tại Lào Cai. Ảnh: Aristo International Hotel.

Doanh thu casino tăng liên tục trước khi Covid-19 ập đến

Về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino, căn cứ kết luận của Bộ Chính trị, Luật Đầu tư và Nghị định số 03/2017, Thủ tướng đã có quyết định chủ trương đầu tư kinh doanh casino và UBND cấp tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 3 dự án khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino là dự án casino Laguna Lăng Cô (Thừa Thiên Huế), dự án casino Phú Quốc (Kiên Giang) và dự án casino Cam Ranh (Khánh Hòa).

Đến nay, Bộ Tài chính cho biết đã phối hợp với các Bộ ngành và UBND cấp tỉnh thẩm định, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino cho 3 doanh nghiệp. Trong đó có 1 doanh nghiệp cấp mới là dự án casino Phú Quốc hoạt động từ tháng 1/2019 và 2 doanh nghiệp cấp lại là dự án casino khách sạn Hồng Vận (Quảng Ninh) và dự án casino Nam Hội An (Quảng Nam).

Về kết quả hoạt động kinh doanh của các casino này, số liệu của Bộ Tài chính cho biết giai đoạn 2017-2019, hoạt động kinh doanh casino có sự tăng trưởng mạnh qua từng năm, bình quân doanh thu khoảng 1.700 tỷ đồng /năm và số nộp ngân sách Nhà nước trung bình là 858 tỷ/năm.

Tuy nhiên, từ năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hoạt động kinh doanh casino đã giảm mạnh, trong đó, năm 2021 doanh thu ghi nhận giảm 21% so với cuối năm 2020. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc một số doanh nghiệp phải tạm dừng kinh doanh để thực hiện giãn cách xã hội và ảnh hưởng từ chính sách hạn chế đi lại giữa các quốc gia.

DOANH THU CASINO ĐANG TĂNG NHANH THÌ GẶP DỊCH COVID-19 Nguồn: Bộ Tài chính Nhãn 2017 2018 2019 2020 6T2021 Doanh thu tỷ đồng 1190 1599 2677 1727 1359 Số nộp NSNN

645 898 1351 699 697

Theo báo cáo chi tiết, trong giai đoạn trước khi dịch Covid-19 xuất hiện (2017-2019), doanh thu từ hoạt động casino trong nước đang ghi nhận tăng trưởng nhanh, đạt lần lượt 1.190 tỷ năm 2017; 1.599 tỷ năm 2018, tăng 34% và đạt 2.677 tỷ đồng vào năm 2019, tăng 65%.

Tương tự, số nộp ngân sách Nhà nước giai đoạn này của các casino cũng đạt tăng liên tục, lần lượt đạt 645 tỷ; 898 tỷ và 1.351 tỷ đồng . Tổng doanh thu lũy kế của các casino giai đoạn này đạt 5.466 tỷ và số nộp ngân sách là 2.894 tỷ đồng .

Tuy nhiên, ngay trong năm Covid-19 xuất hiện và bùng phát (2020), doanh thu hoạt động casino trong nước đã giảm mạnh xuống 1.727 tỷ, tương đương mức giảm ròng 28% so với năm 2019. Tương tự, số nộp ngân sách Nhà nước cũng giảm tới 48%, chỉ đạt 699 tỷ đồng .

Trong nửa đầu năm 2021, doanh thu hoạt động casino trong nước cũng chỉ đạt 1.359 tỷ, với số nộp ngân sách đạt 697 tỷ đồng .

Casino cho người Việt vào chơi lỗ nặng

Với kết quả kinh doanh của dự án casino thí điểm cho người Việt Nam vào chơi - casino Phú Quốc - Bộ Tài chính cho biết dự án đi vào hoạt động từ tháng 1/2019, nhưng đến nay đang lỗ nặng.

Bên trong sòng bài duy nhất tại Việt Nam đang thí điểm cho người Việt vào chơi tại Phú Quốc. Ảnh: Casino Corona.

Theo dữ liệu quản lý của Bộ và báo cáo của UBND tỉnh Kiên Giang, trong 9 tháng đầu năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tổng lượng khách đến chơi casino đã giảm 27% so với năm 2020 và giảm 45% so với năm 2019. Trong đó, khách quốc tế giảm 72% so với năm 2020 và giảm 90% so với năm 2019.

Doanh thu hoạt động casino cùng giai đoạn này cũng giảm 29% so với năm 2020 và giảm 26% so với năm 2019.

Lũy kế từ khi kinh doanh đến ngày 30/9/2021, tổng số lượt khách vào chơi tại casino này là 240.560 lượt, trong đó khách nước ngoài chiếm 35% và khách Việt Nam chiếm 65%. Doanh thu trừ chi phí trả thưởng của casino Phú Quốc đạt trong thời gian này là 3.218 tỷ đồng . Tuy nhiên, sau khi trừ chi phí hoạt động, chi phí trả lãi và chi phí khấu hao phân bổ, casino này đang lỗ 3.967 tỷ đồng sau hơn 3 năm đi vào hoạt động. Kết quả kinh doanh toàn dự án cũng ghi nhận mức lỗ 2.763 tỷ đồng .

Tuy vậy, tổng số tiền nộp ngân sách của casino này vẫn là 1.647 tỷ đồng . Trong đó, tổng số tiền thu được từ vé bán cho người Việt Nam là 130 tỷ đồng .