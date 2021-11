Các dòng sedan hạng sang dưới 3 tỷ đồng kén khách tại Việt Nam

Bên cạnh các lựa chọn quen thuộc đến từ Đức, người dùng Việt Nam có thể chọn những mẫu sedan cao cấp của Volvo, Lexus hay Jaguar để tìm kiếm sự khác biệt.

Nhắc đến sedan hạng sang tầm giá dưới 3 tỷ đồng tại Việt Nam, Mercedes-Benz C-Class hay BMW 3-Series là 2 cái tên được biết đến nhiều hơn cả, một phần vì giá bán cạnh tranh, một phần vì thương hiệu phổ biến.

Bên cạnh đó, vẫn có một vài lựa chọn ít được chú ý hơn dù có nhiều đặc điểm nổi bật so với các dòng xe Đức. Danh sách có thể kể đến Volvo S60, Lexus IS và Jaguar XE.

Volvo S60 giá từ 1,69 tỷ đồng

Volvo S60 được xem là dòng xe sang nhập khẩu có lợi thế lớn về giá bán cũng như trang bị so với các đối thủ cùng hạng. Tuy vậy, điểm khiến S60 ít được bắt gặp trên đường phố sau hơn một năm ra mắt là việc thương hiệu Volvo “kém tiếng” hơn các hãng xe sang khác tại Việt Nam.

Bù lại, yếu tố nổi bật nhật của Volvo S60 là các tính năng an toàn chủ động. Mẫu xe Thụy Điển có những tính năng đáng chú ý ở tầm giá lăn bánh 2 tỷ đồng như phanh chủ động và cảnh báo va chạm trong gói City Safety, hệ thống hỗ trợ lái Pilot Assist có giữ làn đường và kiểm soát hành trình thích ứng.

Bên cạnh đó, S60 còn ghi điểm nhờ danh sách tiện nghi cao cấp nhỉnh hơn C-Class hay 3-Series. Các trang bị nổi bật có thể kể đến hiển thị vận tốc trên kính lái HUD, điều hòa tự động 4 vùng, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, hệ thống âm thanh Harman Kardon 14 loa, camera quan sát 360 độ...

Về mặt vận hành, dòng sedan nhỏ nhất của Volvo được bán tại Việt Nam với động cơ tăng áp I4 2.0L sản sinh công suất tối đa 250 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Volvo S60 trang bị hộp số tự động 8 cấp, 4 chế độ lái và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian duy nhất trong phân khúc, cho thời gian tăng tốc 0-100 km/h mất 6,4 giây.

Phiên bản Volvo S60 R-Design giá 1,69 tỷ đồng được trang bị gói ngoại thất thể giao, phù hợp với khách hàng trẻ tuổi thích sedan có phong cách thiết kế năng động và mạnh mẽ.

Trong khi đó, nội thất vừa đủ rộng rãi và có thiết kế tối giản đặc trưng của hãng xe Bắc Âu. Điểm trừ là ghế ngồi không được bọc da hoàn toàn mà có phối với vải nên không cho cảm giác thật sự sang trọng.

Lexus IS giá từ 2,13 tỷ đồng

Sau vài năm vắng bóng, Lexus đưa dòng IS cỡ nhỏ trở lại với thị trường Việt Nam vào đầu năm nay bằng các phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) của thế hệ thứ 3. Điều này khiến Lexus IS ít được chú ý hơn các đối thủ châu Âu, vốn có nhiều thời gian để xây dựng hình ảnh và mở rộng thị phần.

Là đại diện châu Á hiếm hoi ở nhóm sedan hạng sang cỡ nhỏ, Lexus IS có 3 phiên bản gồm 300 Standard, 300 Luxury và 300h, đi cùng mức giá dao động 2,13- 2,82 tỷ đồng , thuộc diện đắt nhất nhì phân khúc.

Hãng xe Nhật Bản là nhà sản xuất duy nhất có cung cấp tùy chọn động cơ hybrid với biến thể Lexus IS 300h. Hệ thống truyền động bao gồm máy xăng hút khí tự nhiên 2.5L (178 mã lực, 221 Nm) và mô-tơ điện (141 Nm, 300 Nm), sản sinh công suất tối đa 220 mã lực khi kết hợp với hộp số CVT.

Trong khi đó, Lexus IS 300 Standard và IS 300 Luxury sử dụng động cơ xăng tăng áp 2.0L và hộp số tự động 8 cấp, đạt công suất tối đa 241 mã lực và mô-men xoắn 349 Nm. Hệ dẫn động cầu sau là trang bị tiêu chuẩn, model hybrid và Luxury có thêm hệ thống treo thích ứng và 4 chế độ lái tùy chọn.

So với 2 “đàn anh” ES và LS có ngoại hình lịch lãm và sang trọng, Lexus IS tỏ ra khác biệt với phong cách ngoại thất trẻ trung và cá tính với nhiều chi tiết sắc sảo, giúp tăng khả năng tiếp cận với những khách hàng thích kiểu sedan thể thao.

Tuy nhiên, khoang lái của IS có phần chưa tương xứng với ngoại khi có thiết kế khá đơn điệu và còn nhiều nút bấm ở bảng tablo. Ngoài ra, bản Lexus IS 300 tiêu chuẩn thiếu hụt kha khá trang bị so với 2 model cao cấp khi ghế trước không có nhớ vị trí/sưởi/làm mát, không có sưởi vô-lăng, không có rèm che nắng phía sau...

Bù đắp cho hạn chế này, Lexus IS sở hữu danh sách an toàn và hỗ trợ vận hành khá tốt, chẳng hạn lẫy chuyển số trên vô-lăng, hỗ trợ vào cua chủ động, hệ thống đèn chiếu sáng thích ứng, 8 túi khí, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo điểm mù, cảm biến áp suất lốp…

Jaguar XE giá từ 2,68 tỷ đồng

XE là dòng sedan nhỏ nhất của Jaguar nhưng vẫn có giá bán khởi điểm gần 2,7 tỷ đồng , chưa kể đến các tùy chọn trang bị đi kèm.

Mức giá đắt đỏ này cùng với việc thương hiệu xe Anh quốc vốn kén khách là nguyên nhân chính khiến Jaguar XE bán chậm, dù rằng xe không thua kém C-Class hay 3-Series về độ tiện nghi, tính năng vận hành.

Được bán ra tại Việt Nam từ giữa năm trước, Jaguar XE thế hệ thứ 2 có ngoại hình năng động và hiện đại hơn đời xe đầu tiên. Các chi tiết ngoại thất được thay đổi theo hướng sắc sảo và dữ dằn, dễ dàng gây được ấn tượng khi xuất hiện trên đường phố.

Đồng thời, cabin mang phong cách thể thao được nâng cấp nhiều công nghệ nổi bật so với các đối thủ. Danh sách có thể kể đến Cụm điều khiển trung tâm gồm 2 màn hình trong hệ thống thông tin giải trí Touch Pro Duo, bảng đồng hồ tốc độ kỹ thuật số, vô-lăng có nút bấm dạng cảm ứng và tích hợp lẫy chuyển số…

Trong khi đó, danh sách an toàn của Jaguar XE cũng thuộc diện tốt trong phân khúc khi có kiểm soát hành trình chủ động, phanh tự động hạn chế va chạm, hệ thống chiếu sáng thông minh, cảnh báo người lái mất tập trung, hỗ trợ giữ làn đường...

Jaguar Việt Nam trang bị tiêu chuẩn cho XE cấu hình P250 với động cơ xăng tăng áp I4 2.0L, hộp số tự động 8 cấp cùng hệ dẫn động cầu sau. Công suất tối đa đạt 247 mã lực, cho khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 6,5 giây và vận tốc tối đa đạt 250 km/h.