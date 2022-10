Các đối tượng manh động, mang dao diễu trên đường phố

Một số nam thanh niên, thiếu niên đã thuê thợ hàn dao vào ống tuýp, diễu phố gây bức xúc trong dư luận nhân dân ở khu vực quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Những ngày cuối tháng 9, người dân trên địa bàn phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, bức xúc vì những tiếng nẹt pô của nhóm thanh niên choai mà tất cả chỉ đang tuổi học sinh, sinh viên. Nhóm đối tượng khoảng 8-10 người điều khiển 4-5 xe máy, không biển kiểm soát, hoặc có biển kiểm soát nhưng che bằng khẩu trang di chuyển trên đường 32, dọc đường Văn Tiến Dũng và phố Kiều Mai.

Chát chúa tiếng nẹt pô trên phố

Nhóm này điều khiển xe máy đi với tốc độ cao, lạng lách đánh võng, nẹt pô, người ngồi sau cầm theo dao phóng lợn dài khoảng 2 m, thường đi vào buổi chiều và tối khiến người dân khi lưu thông trên đường, hay sống 2 bên đường đều cảm thấy bất an.

Trước tình hình đó, Công an quận (CAQ) Bắc Từ Liêm đã vào cuộc điều tra làm rõ, xác minh sự việc và xử lý nghiêm hành vi của đám “trẻ trâu” gây bức xúc trong dư luận. Công an phường (CAP) Phúc Diễn đã tiến hành rà soát camera an ninh trên địa bàn phường, xác định được nhóm thanh niên gồm: Lương Tuấn Khôi (SN 2005) trú tại phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Trần Huy Hải (SN 2005) trú tại phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Đỗ Hà Linh (SN 2006) trú tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Nguyễn Hữu Tiến (SN 2004) trú tại phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Đỗ Đức Thắng (SN 2004) trú tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Nguyễn Quang Long (SN 2004) trú tại phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội, Quách Hải Bắc (SN 2005) trú tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội; Phan Anh (SN 2008) trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai.

Nhóm đối tượng bị khởi tố tội danh gây rối trật tự công cộng

Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm đã triệu tập nhóm thanh thiếu niên trên về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình.

Quá trình điều tra xác định ngày 18/9, trong lúc đang ngồi nói chuyện với nhau, Tiến nói với Khôi, Thắng, Bắc, Long về việc mình đang có xích mích với Nguyễn V.A., sinh viên trường Cao đẳng phổ thông FPT; đồng thời cho cả nhóm xem đoạn tin nhắn V.A. hẹn Tiến đánh nhau ở khu vực sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Từ lời nhắn đánh nhau trên mạng xã hội

Sáng 19/9, Tiến và Khôi cùng bàn nhau đi mua tuýp sắt và dao bầu hàn lại để mang đi đánh nhau. Khôi gọi điện thoại cho Bắc rủ đi cùng và Phan Anh đang ngồi chơi game cùng Bắc cũng đi theo.

Trưa cùng ngày, Khôi cùng Tiến và Thắng đi xe máy đến cửa hàng bán dao mua 3 lưỡi dao dài khoảng 20 cm có đầu nhọn và đến cửa hàng kim khí mua ống tuýp bằng kim loại dài 6 m và cắt thành 3 đoạn, mỗi đoạn dài 2 m.

Sau đó, cả ba mang tuýp sắt và lưỡi dao đến cửa hàng sửa xe máy hàn dao và tuýp sắt vào nhau. Khôi điều khiển xe máy chở Tiến cầm theo 3 cây phóng lợn mang về khu công nghiệp Từ Liêm giấu trong ống cống ở khu đất trống phường Phúc Diễn.

Sau đó, Khôi và Tiến đi chơi game gặp Linh liền rủ đi cùng. Linh đồng ý. Nam thanh niên này nói với Khôi mình cũng có con dao đang cất ở cuối đường Văn Tiến Dũng. Nghe vậy, Khôi điều khiển xe máy đi lấy con dao của Linh rồi mang về khu đô thị Vân Canh, phường Phương Canh cất giấu. Khôi và Tiến quay lại quán net để chơi game, thì gặp Bắc, Phan Anh và Hải đang chơi game ở đây.

Cuối giờ chiều, cả nhóm gặp nhau tại quán net và đi lấy dao rồi lượn về khu vực trường Cao đẳng phổ thông FPT để tìm V.A. Nhóm này lượn khoảng 3 vòng quanh khu vực này nhưng không gặp “kẻ thách đấu”. Để thể hiện sự ngông nghênh, coi thường người khác, cả nhóm lại cầm theo phóng lợn, điều khiển xe máy lạng lách đánh võng, bấm còi inh ỏi theo hướng Đại học Công nghiệp - Quốc lộ 32 Cầu Diễn rồi rẽ vào phố Kiều Mai đi theo đường mòn ra khu công nghiệp Từ Liêm. Thấy đường đông người qua lại, cả nhóm tiếp tục lượn lờ khắp các tuyến phố cầm dao phóng lợn.

Đi hết đường Văn Tiến Dũng, Khôi lấy lại phóng lợn từ Phan Anh và Tiến rồi giấu cả 3 cây vào bụi cỏ ở cuối đường rồi cả nhóm tách nhau đi về. Khoảng 22h cùng ngày, Khôi và Tiến quay lại lấy 4 cây dao mang về giấu trong ống cống gần nhà máy bia thuộc khu công nghiệp rồi về nhà.

Ngày 8/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lương Tuấn Khôi, Trần Huy Hải để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng; đồng thời khởi tố bị can đối với nhóm Đỗ Hà Linh, Nguyễn Hữu Tiến, Đỗ Đức Thắng, Nguyễn Quang Long, Quách Hải Bắc cũng với hành vi nói trên. Riêng Phan Anh, do chưa đủ 16 tuổi nên Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm không khởi tố.

Chỉ huy CAQ Bắc Từ Liêm cho biết tất cả đối tượng tham gia vụ gây rối trật tự công cộng trên đều là sinh viên, học sinh các trường trên địa bàn TP Hà Nội. “Sự việc cảnh báo công tác quản lý thanh thiếu niên quá lỏng lẻo và trách nhiệm của gia đình, nhà trường đối với hành vi gây nguy hiểm cho xã hội của con trẻ còn nhiều tồn tại”, chỉ huy CAQ Bắc Từ Liêm nhìn nhận.